Forza Italia: "In Mediavalle viabilità in condizioni vergognose"

venerdì, 16 aprile 2021, 16:08

di giuseppe bini

I rappresentanti di Forza Italia Mediavalle intervengono sulla questione viabilità, a seguito di un sopralluogo nella zona dellla recente frana che ha interessato la provinciale Ludovica.

Il coordinamento di Forza Italia della Mediavalle, con il coordinatore Claudio Gemignani e il membro del direttivo Cristina Benedetti, anche a nome degli altri componenti, unitamente al membro del coordinamento regionale Fabrizio Giovannini, si esprimono sulla questione frana sulla provinciale Ludovica: "Pochi giorni fa si è verificata l’ennesima interruzione su una delle vie di comunicazioni più importanti per la Media Valle. Lunedì 12 aprile infatti, a seguito di una giornata di pioggia neppure troppo insistente, la strada provinciale Ludovica, all’altezza del lago La Macchia, è stata interessata da una frana che, seppur velocemente rimossa, ha comportato un’interruzione del traffico e dirottamento dello stesso sulla SS12 del Brennero".

"Ancora una volta - recita una nota del partito - riemerge la precarietà in cui versa la viabilità nella nostra zona: le due arterie fondamentali per gli spostamenti di persone e merci verso e da Lucca, versano ormai in condizioni a dir poco vergognose per una pessima politica, da parte degli enti competenti, di gestione dei lavori di manutenzione. Solo nel comune di Borgo a Mozzano, sulla Statale 12, ci sono 3 frane e 2 semafori con senso unico alternato e su Bagni di Lucca sono numerosi i tratti della stessa che vedono posizionati blocchi di cemento a monte della strada per contenere cedimenti di muri, mentre da anni la Ludovica è interessata da cadute di massi (l’ultimo solo 6 anni fa che causò la morte di un giovane uomo della Garfagnana) e da movimenti di terra lato monte".

"Per gli abitanti della Mediavalle - insiste Forza Italia - mettersi in viaggio diventa giornalmente una roulette russa e si chiedono cosa sia meglio, se rischiare di prendersi un sasso sulla testa percorrendo la provinciale o finire in fiume percorrendo la statale. Come Forza Italia abbiamo chiesto interventi celeri e definitivi in tutte le sedi istituzionali, per ultimo anche in Parlamento con un’interrogazione della deputata Mazzetti, ed adesso facciamo la stessa cosa all’ente di palazzo ducale attraverso il consigliere provinciale Matteo Scannerini, che presenterà un'apposita interrogazione dopo un sopralluogo nel tratto franato lunedì".

"I cittadini dei comuni della Mediavalle - conclude infine il comunicato - sono stufi di essere considerati “figliastri” dall’amministrazione provinciale, governata dal centrosinistra da anni, e pretendono di poter transitare sulle strade con la dovuta sicurezza che solo interventi strutturali idonei e definitivi, garantiscono".