Bagni di Lucca



Gombereto: abitanti all'opera per pulire il paese

giovedì, 8 aprile 2021, 19:47

di giuseppe bini

Una buona pratica che si mantiene nel tempo e consente agli abitanti di Gombereto di tenere il proprio centro sempre pulito e ordinato.



Ramazze e carriola alla mano, alcuni abitanti del piccolo paese della Controneria si sono ritrovati per dare una pulita alle vie e ai selciati che attraversano l'antico borgo. Via quindi a foglie, erbacce e qualche piccolo rifiuto, per tirare a lucido le vie del centro e dimostrare l'attaccamento alla propria terra e alle proprie origini.



L'associazione paesana di Gombereto è da tempo attiva nella cura del territorio e ancora una volta ha dimostrato che con piccoli sforzi, anche o forse soprattutto, i paesi di montagna possono essere mantenuti nel loro incontaminato splendore.



"Pulizia di Gombereto - recita una nota di Claudio Gemignani su facebook - con anche un caffè gentilmente offerto. Ognuno che pulisce e fiorisce davanti casa propria. E oggi abbiamo anche sostituito la bandiera, ormai scolorita e strappata".



Questo indiscusso senso civico contrasta purtroppo, come abbiamo avuto modo di constatare anche proprio lungo la strada della Controneria, con altri deprecabili atteggiamenti, con sacchetti di spazzaura che, troppo spesso, vengono lasciati (o lanciati), nelle immediate vicinanze della strada.