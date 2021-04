Bagni di Lucca



La Croce Rossa lancia la campagna sostenitori 2021

mercoledì, 14 aprile 2021, 09:44

In questi giorni alcuni volontari della Croce Rossa di Bagni di Lucca stanno lasciando nella cassetta postale una lettera di saluti del presidente e le istruzioni per eseguire il tesseramento 2021 che può essere fatto tramite bollettino postale o presso la sede stessa, dove è possibile ritirare anche la tessera dell'anno in corso.



"Il sostegno da parte dei cittadini alla Croce Rossa Italiana, - spiega il comitato - permette a noi volontari di aiutare al meglio le persone vulnerabili. Si ricorda inoltre che il 26 aprile alle ore 21 in modalità online avrà inizio il corso base per diventare volontario Cri. Che non ha ricevuto la lettera o per info sul corso, chiamare: 0583 80 54 54".