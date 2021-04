Bagni di Lucca



L'opposizione: "Il comune vive il momento più basso degli ultimi 70 anni"

domenica, 25 aprile 2021, 15:57

di giuseppe bini

Sale la polemica tra maggioranza e opposizione a Bagni di Lucca, dopo la risposta all'interpellanza presentata dalla minoranza, relativa alla decisione di uscire dal servizio associato di polizia municipale.

"A seguito della risposta alla nostra interpellanza di febbraio riguardo la gestione di polizia locale, scattata a seguito dell'uscita del comune dal servizio associato, non possiamo che controbattere agli attacchi che, come di consueto, la maggioranza fa verso l'opposizione, sintomo di una mancanza di argomenti validi per dare risposte serie su molti temi", dicono i consiglieri di Progetto Rinascimento, Giulia Mariani e Massimo Betti e di Un futuro per Bagni di Lucca, Laura Lucchesi e Claudio Gemignani.

"La risposta scritta alla nostra interpellanza - proseguono i consiglieri di opposizione -, inizia con un complimento ironico che l'assessore Giambastiani fa, a nome dell'amministrazione, "alla opposizione che ha redatto con dovizia di particolari l'interpellanza... è evidente che sia stato fornito un dettagliato elenco di dati". Ringraziamo per i complimenti; specifichiamo che le interpellanze, anche se sempre mal sopportate denotando scarso senso civico e democratico di codesta amministrazione, sarebbe bene fossero valutate anche come motivo di riflessione, soprattutto sulla base del sentore comune".

"Informiamo - prosegue quindi la nota -, con spirito di servizio e collaborazione, cogliendo una velata e infantile allusione ad una nostra strana conoscenza di fatti non pubblici, che per avere la documentazione di come si svolgesse il servizio associato basta fare una richiesta ufficiale protocollata alla funzione associata, come noi abbiamo fatto in forma ufficiale e scritta nell'obiettivo del bene del territorio. E come, suggeriamo, avrebbe dovuto fare l'amministrazione per lo stesso motivo prima di agire senza cognizione, conoscenza, umiltà, e progettualità per decisioni sulle spalle dei cittadini, come svariate volte in questi ultimi fallimentari 4 anni, che stanno portando il comune al momento più basso e triste degli ultimi 70 anni di storia locale. Un risultato che pone in cima, o in fondo a qualsiasi classifica, dipende se guardando dal basso o dall'alto, l'attuale amministrazione. Quindi anche noi vi facciamo i complimenti".

"Non poteva mancare nella risposta dell'assessore, l'ormai trito e stantio discorso economico ("...in questo consiglio comunale abbiamo più volte sottolineato che le risorse del nostro bilancio sono estremamente risicate...anche se qualcuno non ritiene importante questo particolare aspetto", nda). La popolazione è ormai piena di questa litania.

C'è una puntualizzazione - prosegue l'opposizione unita -, nella risposta, che ci fa riflettere su quello che sia l'ormai logorato clima dentro la maggioranza, quando si dice "rispondo io come assessore, ma la decisione di non rinnovare la convenzione per l'accorpamento del servizio associato della Polizia Municipale è stata presa da tutta la giunta dopo varie e accurate valutazioni". Ritenevamo ovvio, come avviene sempre in ogni amministrazione normale, che certe scelte siano sempre prese in modo collegiale. Concludiamo dicendo che ci auguriamo che, la buona organizzazione decantata nella risposta, arrivi e permetta al servizio di ripartire bene. Permetteteci però, dati i molti precedenti, di avere molti dubbi in merito".