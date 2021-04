Bagni di Lucca



Strada per Ponte a Gaio, botta e risposta tra maggioranza e opposizione

giovedì, 29 aprile 2021, 17:42

di giuseppe bini

La risposta all'interpellanza presentata da Un Futuro per Bagni di Lucca, in merito alle condizioni della strada che da Montefegatesi conduce a Ponte a Gaio, non soddisfa l'opposizione: "La manutenzione di cui si parla nella missiva è stata minima".



"La strada (Montefegatesi - Ponte a Gaio, nda) ha tre scopi: turistico, commerciale, residenziale - scrivono in un comunicato i consiglieri Lucchesi e Gemignani -. Turistico perché a Ponte a Gaio si trova la nostra Oasi naturale che porta nel comune, ogni anno, migliaia di turisti. Commerciale, in quanto a Ponte a Gaio si trova, e riaprirà il primo maggio, il ristorante "Il Nido dell'Aquila", oltre a produttori di formaggio come Vitalina. Residenziale, perché a Ponte a Gaio e nelle valli abitano varie famiglie".



La strada si trova in condizioni disastrose, come dimostrano le foto inviate dai cittadini. Alla relativa interpellanza, l'amministrazione ha risposto che sta cercando di reperire i fondi per eseguire un intervento definitivo. Nella stessa risposta l'amministrazione precisa che negli ultimi anni sono stati comunque eseguiti interventi minimi di manutenzione ordinaria, che verranno eseguiti anche in previsione della stagione estiva.



Tale risposta non soddisfa però chi ha presentato l'interpellanza. "La risposta dell'amministrazione non ci soddisfa molto - scrive Un Futuro per Bagni di Lucca -. La manutenzione di cui si parla nella missiva è stata minima, a dirlo sono anche gli abitanti del luogo unitamente alle foto allegate. Inoltre, dato che si dice che l'amministrazione è alla ricerca di finanziamenti, per capire meglio in che direzione sta andando, chiederemo copia dei progetti redatti".



"Noi preferiamo che residenti, turisti e fruitori del ristorante, passino dal nostro territorio - precisa Un Futuro -, perché tutto questo porta non solo i residenti delle nostre frazioni interessate ad essere meno disagiati (molti fruitori del ristorante desistono dall'andarci proprio per evitare danni alle auto così come fanno molti residenti nell'andare da Montefegatesi a Ponte a Gaio e ritorno) ma porta ad avere giro turistico nel nostro comune. E di questo ne abbiamo bisogno".



"Noi non dimentichiamo che in campagna elettorale - chiude caustica la nota -, dall'attuale amministrazione è stato detto che tale strada, unitamente al suo mantenimento e sviluppo, sarebbe stata al centro degli impegni dei 5 anni successivi in caso di vittoria".