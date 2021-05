Bagni di Lucca



"A passi e bocconi": escursioni in Val di Lima

venerdì, 14 maggio 2021, 09:25

Far conoscere ad un pubblico sempre più ampio il patrimonio paesaggistico, storico, architettonico ed enogastronomico della Val di Lima: è questo il principale intento della manifestazione "A passi e bocconi – Cammina, scopri e degusta in Val di Lima" proposta dalla Pro Loco di Bagni di Lucca insieme ad associazioni ed imprenditori locali.



Il primo calendario proposto, cui ne seguiranno altri nelle prossime stagioni, comprende quattro date (6, 13 e 27 giugno e 11 luglio – con partenza al mattino e rientro introno le 18) è stato costruito seguendo un criterio cronologico e mettendo in rete alcune delle eccellenze del territorio locale quali antiche mulattiere, monumenti storici, aziende enogastronomiche e commercianti di prodotti tipici.



Ognuna delle escursioni proposte, in cui sarete accompagnati da guide esperte che vi illustreranno le principali bellezze del territorio, prevede anche una degustazione di ricette e vini locali e esperienze quali visite a musei e monumenti, intrattenimento musicale, presentazioni dimostrative di alcune attività che si possono fare in loco tipo rafting, canoa e parco avventura.

Programma:

Programma:

Sentiero 1 Partenza: Agriturismo Pian di Fiume Dall'Agriturismo saliremo, attraverso un' antica mulatteria, fino a raggiungere Pieve di Controni; da lì imboccheremo dunque il Cammino di San Bartolomeo, attraversando i paesi di S. Gemignano e Vetteglia, giungendo poi a San Cassiano di Controne, dove sarà possibile visitare la Chiesa e il suo Museo. Pranzo al sacco Al ritorno intraprenderemo il sentiero che passa dalla rave di San Cassiano, Gombereto e Guzzano, fino a raggiungere nuovamente l'Agriturismo Pian di Fiume, dove vi attenderà una degustazione (compresa nel prezzo) di leccornie locali, prodotte dalla struttura. Al termine ci sarà una dimostrazione pratica di rafting sulla lima con la società Rafting H2O Sentiero 2 Partenza: Agriturismo Az agricola Prato Fiorito Dall'Agriturismo intraprenderemo da subito il Sentiero degli Avi (sentiero CAI). Durante il percorso faremo una breve pausa presso l'azienda agricola La Castellaccia, dove verrà fatta una piccola degustazione, (compresa nel prezzo) dei loro prodotti. Pranzo al sacco con possibilità di fare un panino

presso Azienda Agricola la Castellaccia. Alla ripresa del nostro itinerario raggiungeremo i Castagni secolari di Serini, per poi percorrere un altro tratto del Sentiero degli Avi, che ci porterà sul Monte Coronato ( breve e leggera salita),\ da dove sarà possibile ammirare un panorama a 360°. Si terminerà con una degustazione di prodotti locali presso l'agriturismo Prato Fiorito (compresa nel prezzo) Sentiero 3 Partenza: Parco di Villa Fiori La prima tappa del percorso è la visita al Casinò Reale, uno dei più antichi. Dopodiché, attraversando l'amabile frazione di Ponte a Serraglio, arriveremo alla seconda tappa: la Chiesa Anglicana. Concluderemo lo spettacolo dei nostri artisti dell'Accademia dei Provvidi, visitando il Teatro Accademico. Degustazione di prodotti locali effettuata da negozio Bontà Toscane e Azienda agrituristica La Fratta Ripartiremo dal centro di Bagni di Lucca, fermandoci a visitare villa Webb e l'antico stabilimento termale di Bagno alla Villa; dopo saliremo la Via dell'Amore, giungendo dunque in località Paretaio; da lì scenderemo verso le Terme di Bagni di Lucca e torneremo al Parco di Villa Fiori. Sentiero 4 Partenza: Rifugio Fiori - Pieve di Monti di Villa Da Rifugio Fiori, ci dirigeremo subito alla volta del paese fantasma di Bugnano, località che ha visto il suo definitivo abbandono circa quarant'anni fa. Dopo Bugnano giungeremo alla frazione di Riolo e alla località di Barabano. Pranzo al sacco Dopodiché arriveremo all'adorabile borgo di Monti di Villa. Durante il percorso ci saranno dimostrazioni su metodi tradizionali di taglio della legna, funzionamento di un metato per le castagne e la preparazione dei tradizionali necci. Termineremo il nostro itinerario al Rifugio Fiori, dove potrete godere di un'ottima degustazione (compresa nel prezzo) 25 € adulto (di cui 5€ di assicurazione/tessera AICSI) 3€ bambini sotto i 12 anni su https://www.turismobagnidilucca.com/a-passi-e-bocconi/ consigliamo un abbigliamento sportivo, scarpe da trekking, uno zaino, acqua, protezione solare, cappellino, occhiali da sole. 328 37 66 640

3317384968 ???? turismobagnidilucca@gmail.com