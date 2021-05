Bagni di Lucca si colora di rosso per la CRI

Altri articoli in Bagni di Lucca

giovedì, 6 maggio 2021, 11:18

Il comune di Bagni di Lucca, nell'ambito del 'Progetto Botteghe della Salute', ha attivato una postazione per l'assistenza ai cittadini nella prenotazione dei vaccini covid-19

lunedì, 3 maggio 2021, 12:48

Giovanni Bernicchi, segretario generale Fisascat Cisl Toscana Nord non nasconde le preoccupazioni per il futuro occupazionale dei dipendenti, una ventina circa, a causa delle mille incognite che si apriranno in conseguenza della gara d'appalto per la nuova gestione

giovedì, 29 aprile 2021, 17:42

La risposta all'interpellanza presentata da Un Futuro per Bagni di Lucca, in merito alle condizioni della strada che da Montefegatesi conduce a Ponte a Gaio, non soddisfa l'opposizione: "La manutenzione di cui si parla nella missiva è stata minima"

mercoledì, 28 aprile 2021, 09:53

Nuovo regolamento ducale sui Bagni Termali di Lucca: giovedì 29 aprile 2021 ricorre il bicentenario. Lo ricorda il professor Pietro Paolo Angelini nell'ambito delle iniziative del bicentenario di Maria Luisa di Borbone volute e organizzate dalla Fondazione Banca del Monte di Lucca per ricordare la figura della Duchessa di Lucca

martedì, 27 aprile 2021, 19:13

Annunciata per questa estate la terza edizione (in italiano) del libro "Pieve di Controne" di Elio Carlotti: contiene non solo la storia della parrocchia, ma alberi genealogici risalenti fino al 1500, di oltre 50 famiglie

domenica, 25 aprile 2021, 15:57

Sale la polemica tra maggioranza e opposizione a Bagni di Lucca, dopo la risposta all'interpellanza presentata dalla minoranza, relativa alla decisione di uscire dal servizio associato di polizia municipale