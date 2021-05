Cade in acqua mentre fa rafting: con Pegaso a Cisanello

Altri articoli in Bagni di Lucca

sabato, 29 maggio 2021, 15:03

Il partito, per bocca del suo coordinatore provinciale Maurizio Marchetti e del vice coordinatore Matteo Scannerini, interviene in merito alla non assegnazione delle Terme di Bagni di Lucca

venerdì, 28 maggio 2021, 12:57

Ennesima interessante iniziativa dei cittadini della più caratteristica frazione del comune di Bagni di Lucca, nel settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta

giovedì, 27 maggio 2021, 14:50

Il servizio fornito da Base prenderà il via a partire da lunedì 7 giugno, come ha comunicato l'amministrazione comunale di Bagni di Lucca

mercoledì, 26 maggio 2021, 18:04

L’associazione Partecipazione e Sviluppo che ha sede in Bagni di Lucca, attraverso i suoi soci e dipendenti, da anni e con le sue sole forze, ha deciso di aiutare i richiedenti asilo anche “a casa loro”

martedì, 25 maggio 2021, 18:53

A seguito dell'interpellanza presentata in comune, e della relativa risposta, i consiglieri di Un Futuro per Bagni di Lucca evidenziano che "la ricerca di una nuova sede per la polizia stradale non è dovuta allo stabile ma alla stada di accesso"

sabato, 22 maggio 2021, 09:55

In un recente incontro tenutosi nel comune, Riccardo Zucconi assieme dirigenti FdI avevano dovuto constatare come le terme di Bagni difficilmente riusciranno ad aprire entro il 30 giugno, data di scadenza della proroga della concessione all'attuale gestore Vittorio Lapolla