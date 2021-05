Bagni di Lucca



Montefegatesi, estate nel segno di Dante Alighieri

venerdì, 28 maggio 2021, 12:57

di giuseppe bini

Ennesima interessante iniziativa dei cittadini della più caratteristica frazione del comune di Bagni di Lucca, nel settecentesimo anniversario della morte del sommo poeta.



L'idea è venuta a Claudio Baldera ed è portata avanti dall'associazione Ermete Zacconi, e coinvolge, come sempre, tutti i paesani. Si tratta in pratica di omaggiare Dante Alighieri, proprio in questo 2021, dove ricorrono i 700 anni dalla morte, attraverso incisioni, scritte, disegni dei versi della Divina commedia su tavole di legno di qualsiasi tipo: nuove, vecchie, antiche, da attaccare per tutto il paese. Di fatto verrà a formarsi una grande mostra a cielo aperto, con l'intenzione di lasciare i lavori in mostra per tutta l'estate. Dalla pagina facebook Montefegatesi Official Page, si apprende anche che sono allo studio altri eventi, da realizzarsi nel mese di agosto.



"Invitiamo quindi tutti, paesani, villeggianti, associazioni, amanti del paese - si legge nel post - a contattarci se vi piacerebbe contribuire a riempire il paese di versi della Divina Commedia, che così troveremo il posto (i paesani magari possono farlo in autonomia) ai vostri lavori e vi comunicheremo se già sono presenti versi simili".



Si tratta dell'ennesima iniziativa che dimostra la vivacità artistica, culturale e organizzativa degli abitanti di Montefegatesi, che oltre a mantenere vive le tradizioni sanno anche promuovere il loro amato territorio.



Un busto di Dante Alighieri svetta austero a fare da sentinella sulla sommità del paese, opera dello scultore lucchese Francesco Petroni, che la realizzò nei primi anni del novecento. Lo stesso Petroni, autore anche di un busto di Giacomo Puccini esposto al Teatro del Giglio, ebbe modo d realizzare in seguito un altro monumento a Dante, stavolta a figura intera, per la comunità italiana di Cordoba.



Per tornare all'iniziativa di Montefegatesi, insomma, potremmo azzardarci a dire: "Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura... ma per il Sentier degli Avi, ritrovai la diritta via smarrita".