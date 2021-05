Mulin di Burica, Fantozzi (FdI): "Dopo un anno e mezzo, finalmente la Regione batte un colpo"

Altri articoli in Bagni di Lucca

venerdì, 14 maggio 2021, 09:25

Far conoscere ad un pubblico sempre più ampio il patrimonio paesaggistico, storico, architettonico ed enogastronomico della Val di Lima: è questo il principale intento della manifestazione "A passi e bocconi – Cammina, scopri e degusta in Val di Lima"

giovedì, 13 maggio 2021, 15:34

La Regione Toscana ha comunicato il finanziamento del progetto di ripristino e messa in sicurezza della strada via per Sala/Brandeglio, località Mulino di Burica a Fabbriche di Casabasciana

mercoledì, 12 maggio 2021, 20:21

I consiglieri comunali di Un futuro per Bagni di Lucca, insieme al membro del gruppo Daniele Zerbini, intervengono in merito alla ripartenza post Covid nella cittadina termale, proponendo alcune idee in vista dell'imminente stagione estiva

mercoledì, 12 maggio 2021, 08:20

Alle prossime elezioni comunali a Bagni di Lucca, nel 2022, torna protagonista la Democrazia Cristiana con il suo logo e la sua presenza significativa dentro una coalizione di centro

martedì, 11 maggio 2021, 08:19

La Fondazione Culturale Michel de Montaigne, d'intesa con il comune, rende noto che mercoledì 2 giugno, Festa della Repubblica, presso il Teatro Accademico di Bagni di Lucca, si terrà l'ottava edizione del Concerto Jazz di Primavera

lunedì, 10 maggio 2021, 08:54

L'8 maggio, in occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, per festeggiare, il comitato della Croce Rossa di Bagni di Lucca ha inaugurato una panchina arcobaleno, un simbolo tangibile di accoglienza nei confronti delle diversità