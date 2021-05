Bagni di Lucca



Polizia stradale, Un Futuro: "Il problema è la strada di accesso"

martedì, 25 maggio 2021, 18:53

di giuseppe bini

A seguito dell'interpellanza presentata in comune, e della relativa risposta, i consiglieri di Un Futuro per Bagni di Lucca evidenziano che "la ricerca di una nuova sede per la polizia stradale non è dovuta allo stabile ma alla stada di accesso".



"Dalla risposta alla nostra interpellanza - spiegano i consiglieri Lucchesi e Gemignani durante un sopralluogo - pare che il problema sia dovuto solo allo stabile, invece il principale problema crediamo sia la strada di accesso, che versa in condizioni disastrose, con manto stradale consumato e cedimenti a valle".



La vicenda in questione riguarda la concreta possibilità che il territorio di Bagni di Lucca possa perdere la sede della polizia stradale, da anni ubicata a Fornoli.



"Il bando della prefettura di ricerca di un nuovo stabile - specifica Un Futuro per Bagni di Lucca - chiede ampio parcheggio e strada accesssibile. Quindi uno dei motivi principali della ricerca della nuova sede è la strada, e non lo stabile (come indicato dall'amministrazione, nda). Non si può far passare uno stabile quindi per quello che non è. Lo abbiamo visitato dal di fuori, ci sembra decente e dignitoso per continuare ad ospitare la caserma della polizia stradale. Sappiamo che alcuni cittadini sono stati ricevuti in comune, che erano stati promessi dei cartelli per chiedere il rallentamneto delle auto nella strada, ma poi non sono stati messi. Dobbiamo lottare con le unghie e con i denti per mantenere questo presidio, come opposizione chiediamo di essere coinvolti nelle scelte, e soprattutto chiediamo con forza all'amministrazione un progetto di riqualificazione di tutto il tratto di strada, che non serve solo come accesso alla caserma, ma come accesso a tutta la frazione di Debbio".



"Chiediamo quindi che si lotti con ogni forza per mantenere questo presidio, segno di sicurezza per tutto il territorio. Bagni di Lucca non può continuare a perdere tutto, a certi serivi non possiamo più rinunciare", chiudono infine Lucchesi e Gemignani.