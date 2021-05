Bagni di Lucca



Rifiuti, il 'porta a porta' arriva a Vico Pancellorum

giovedì, 27 maggio 2021, 14:50

di giuseppe bini

Il servizio fornito da Base prenderà il via a partire da lunedì 7 giugno, come ha comunicato l'amministrazione comunale di Bagni di Lucca.



Si amplia quinfi il servizio di raccolta rifiuti porta a porta nei paesi del comune di Bagni di Lucca. A partire da lunedì 7 giungo nel paese di Vico Pancellorum verrà esteso il servizio, pertanto i contenitori presenti nelle oasi della zona saranno progressivamente rimossi a partire da martedì 1 giugno.



L’apposito kit per la raccolta differenziata composto da bidoncini e sacchi, potrà essere ritirato al centro di raccolta delle Ravacce in via Val di Lima 10/A dalle 8:30 alle 11:50 dal lunedì al sabato.



Per gli utenti che non possono recarsi al centro di raccolta, invece, l'appuntamento è per venerdì 28 maggio dalle 14:00 alle 15:00 alla chiesa di Vico, e dalle 15:00 alle 16:00 in piazza di Vico Alto: saranno presenti gli operatori di Base che distribuiranno i kit ed il materiale informativo.