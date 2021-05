Bagni di Lucca



Scuola estiva: 'Un Futuro' chiede una sezione a San Cassiano

venerdì, 21 maggio 2021, 19:05

di giuseppe bini

"La scuola estiva ha un compito importante e fondamentale, soprattutto in questo periodo Covid, dove bambini e ragazzi si sono trovati a vivere periodi di restrizioni, Dad, impedendo loro di frequentarsi e socializzare”.



I consiglieri di Un futuro per Bagni di Lucca, Laura Lucchesi e Claudio Gemignani, chiedono lumi al comune in merito alla scuola estiva, chiedendo attenzione per i bambini e le famiglie delle frazioni di montagna.



“Con l’avvicinarsi dell’estate e con essa anche il termine delle lezioni scolastiche – scrivono Lucchesi e Genignani -, molte famiglie si troveranno in difficoltà per l’accudimento dei figli, principalmente per motivi di lavoro. Le famiglie ci riportano che, non essendoci sul nostro territorio, sono costrette a rivolgersi ad iniziative fuori Comune. La scuola estiva ha un compito importante e fondamentale, soprattutto in questo periodo Covid, dove bambini e ragazzi si sono trovati a vivere periodi di restrizioni, Dad, impedendo loro di frequentarsi e socializzare”.



"Chiediamo di sapere quante sono le adesioni al "Progetto Piano scuola estate 2021" e come verrà organizzato e dislocato. Sappiamo infatti - precisano Lucchesi e Gemignani - che con un provvedimento ministeriale sono stati destinati alcuni fondi per attuare tale iniziativa, aperta ai bambini e ragazzi della scuola primaria di secondo grado. A tal proposito ci chiediamo se, viste le normative del distanziamento sociale, possa essere aggiunta, come sarebbe auspicabile e opportuno, una sezione su una scuola di montagna, che potrebbe essere San Cassiano. Questo, infatti, garantirebbe una maggiore tutela per quanto riguarda le normative Covide sarebbe un grande servizio per le frazioni montane".



"In alternativa a questo, qualora non fosse possibile - chiudono infine -, ci chiediamo se possa essere organizzato dal comune un campo estivo, magari aperto anche ad una platea di bambini maggiore. Anche in questo caso potrebbe, a nostro avviso, essere presa in considerazione la scuola di San Cassiano o Fabbriche, in modo sa servire le frazioni montane, mentre per quanto riguarda la fondovalle sappiamo che c’è il progetto ministeriale sopra descritto”.