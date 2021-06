Bagni di Lucca



A Montefegatesi una panchina contro le discriminazioni

mercoledì, 16 giugno 2021, 19:00

di giuseppe bini

Posizionata nel punto più simbolico del paese, vicino alla statua di Dante, la panchina testimonia la sensibiltà dei paesani verso certe tematiche. Anni fa era stata già posizionata una panchina rossa contro la violenza sulle donne.



"Le panchine sono un simbolo - si legge in una nota diffusa dai paesani -, ma è la sensibilizzazione delle persone sul territorio che rende il progetto attuale e virtuoso. Sono infatti ancora tante le persone discriminate sul lavoro, bullizzate a scuola, allontanate dalle loro famiglie, insultate o aggredite per strada perché omosessuali o transessuali. Montefegatesi è sempre attento a certe tematiche. Questa è la seconda panchina che prende un importante e determinata simbologia, dopo la panchina Rossa contro la violenza sulle donne inaugurata anni fa".



"Ringraziamo l'amministrazione comunale - prosegue la nota - che ci ha portato due panchine nuove in sostituzione di altre due rotte, ringraziamo i consiglieri Claudio Gemignani e Laura Lucchesi che ci hanno aiutato nella richiesta e sollecito e le altre persone in paese che anche loro hanno richiesto la sostituzione delle panchine, tra cui il presidente della società "Ermete Zacconi" Paola Bartoli e chi si è occupato ed ha realizzato l'idea della panchina color arcobaleno. Prossimamente, appena decisa la data, verrà comunicato il giorno dell'inaugurazione della panchina".



La Filodrammatica/Società teatrale "Ermete Zacconi" di Montefegatesi è nata alla fine del 800', grazie alla spinta di un gruppo di "Liberi Pensatori". Il Libero Pensiero "Giordano Bruno" di Montefegatesi.



"Un libero pensatore - si legge sulla pagina Montefegatesi Official Page - ritiene, infatti, che la conoscenza non deve essere determinata dall'autorità, dalla tradizione o, in generale, da qualsiasi altra visione dogmatica, ma essere una libera ricerca e che la libertà di ricerca si coniuga con la libertà interpretativa rispetto a canoni precedentemente fissati. In questo modo essi sono indipendenti dalle eventuali logiche fallaci o errate proposte dall'autorità, dalla cultura popolare, dai pregiudizi, tradizioni, leggende metropolitane e, in generale, qualsiasi visione dogmatica della realtà".