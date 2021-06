Bagni di Lucca



A Ponte a Serraglio uno speciale evento enogastronomico

mercoledì, 23 giugno 2021, 18:42

Per celebrare le eccellenze enogastronomiche della nostra zona L'Albergo La Corona, in collaborazione con la Fiorenzo Consulting, presenta l'evento "Dalla nostra terra alla nostra tavola" che avrà luogo domenica 4 luglio.



"La nostra terra - spiegano gli organizzatori - ha una tradizione enogastronomica incomparabile e variegata, dal vino alle castagne, dall'olio d'oliva al formaggio e alla norcineria. Tutto questo grazie alla passione e la dedizione dei nostri produttori agricoli. Per questo abbiamo deciso di mettere in evidenza i prodotti alimentari ed il vino della provincia di Lucca".



La manifestazione offre la possibilità di degustare ed acquistare le eccellenze gastronomiche locali. Inoltre i visitatori avranno la possibilità di gustare piatti preparati con gli ingredienti messi a disposizione dai produttori participanti nel ristorante dell'albergo la Corona. L'evento sarà ulteriormente arricchito dalla presenza di artigiani locali che presenteranno la loro arte.



"Dalla nostra terra alla nostra Tavola" si terrà domenica 4 luglio dalle 12 alle 20 nel giardino di Villa Fiori a Ponte a Serraglio (Bagni di Lucca). Il parcheggio è situato lungo la Via di Serraglia sulla SS 12 del Brennero.