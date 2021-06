Bagni di Lucca



Bagni di Lucca, agevolazioni su Tari dopo il Covid

venerdì, 4 giugno 2021, 11:20

La pandemia ha danneggiato il tessuto socio-economico di tutto il paese.

È necessario che i comuni facciano la loro parte per cercare di aiutare le attività. Il comune di Bagni di Lucca rende noto che sono aperti i termini per la presentazione da parte dei contribuenti di utenze non domestiche delle domande finalizzate all' ottenimento di agevolazioni sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) a seguito dell'emergenza Covid-19 con riferimento all'anno 2021.



Ad essere state danneggiate dalla pandemia non sono solo le attività che direttamente hanno dovuto chiudere a intermittenza ma anche quelle, direttamente o indirettamente collegate ad esse, per questo il contributo verrà erogato a tutte le utenze non domestiche che ne facciano richiesta. Riteniamo doveroso cercare di dare un piccolo aiuto a quante più attività possibili. Si tratta di un contributo economico nella misura del 25% dell'avviso di pagamento tari 2021 in favore di titolari di utenze non domestiche, costituenti l'attività di lavoro principale aventi sede operativa sul territorio comunale.



La presentazione della domanda scade il 15 luglio 2021, su apposito modello a disposizione sul sito ufficiale del comune www.comunebagnidilucca.it dove si potrà prendere visione del Bando completo di tutte le informazioni, gli uffici restano a dispozione all'e-mail: ragioneria@comunebagnidilucca.it oppure al numero di telefono 0583 809926