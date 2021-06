Bagni di Lucca



Benabbio festeggia i 50 anni di don Mario Tolomei

martedì, 22 giugno 2021, 14:04

Nella giornata di domenica 20 giugno, è stato celebrato l’anniversario dei cinquant’anni di servizio sacerdotale di monsignor Mario Tolomei nella parrocchia di Santa Maria Assunta di Benabbio.



Dopo i cinquant’anni di sacerdozio, festeggiati cinque anni fa, don Mario ha raggiunto quest’anno un altro importantissimo traguardo: il 10 giugno scorso infatti ricorrevano i cinquant’anni dal suo arrivo nella parrocchia di Benabbio, affidatagli nel 1971.



In mezzo secolo molte cose sono cambiate, è stato necessario adattarsi alle innovazioni e soprattutto alle nuove sfide che caratterizzano la società di oggi. Don Mario è stato in grado di farlo con vitalità, cercando sempre di stare al passo, senza perdere di vista la sua missione pastorale, portata avanti con impegno e dedizione, qualità che gli sono valse il conferimento del titolo di monsignore nel 2018.



Per l’occasione la comunità di Benabbio ha deciso di ringraziare il suo pastore con la celebrazione di una Santa Messa alla quale erano presenti: monsignor Michelangelo Giannotti, vicario della diocesi di Lucca, che si è fatto portavoce di una lettera del vescovo Paolo Giulietti, monsignor Gianfranco Lazzareschi, predecessore di don Mario alla guida della parrocchia di Benabbio; don Italo Lucchesi, originario del paese di Benabbio, don Giovanni Romani, parroco di Lammari e il diacono Angelo Fochi; l’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Paolo Michelini, parrocchiano di Benabbio, dal vicesindaco Sebastiano Pacini e dal consigliere Silvano Salotti; i familiari e numerosi fedeli che negli anni hanno ricevuto sostegno e aiuto da un testimone autentico della Parola di Cristo. La celebrazione è stata allietata dal solenne suono dell’organo, grazie alla maestria dell’organista Enrico Barsanti e dei coristi.



Al termine della celebrazione don Mario è stato omaggiato con un dono simbolico da parte dei parrocchiani di Benabbio, con una statua in gesso regalata da Arte Barsanti, e con una targa di ringraziamento, consegnatagli dalla rappresentanza dell’amministrazione comunale, in ricordo del suo impegno religioso e civile su tutto il territorio.