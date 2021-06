Bagni di Lucca



Bonaventuri sogna gli Europei, possibile la sua convocazione

giovedì, 17 giugno 2021, 20:06

di giuseppe bini

Il giovane di Bagni di Lucca continua a dare lustro alla cittadina della val di Lima, imminente la sua convocazione con la Nazionale italiana di calcio amputati.



David Bonaventuri ci crede, con la tenacia e la determinazione che esprime in tutte le sue attività: dall'impegno per la tutela e la promozione del territorio, alla fotografia fino allo sport. Il prossimo obiettivo è quello di rappresentare i colori del'Italia ai prossimi campionati Europei di calcio amputati, previsti in settembre.



Per chiedere un riconoscimento ufficiale dalle istituzioni della cittadina termale, si è mosso il gruppo consiliare Un Futuro per Bagni di Lucca. "In questi giorni un altro nostro concittadino sta dando lustro al nostro comune: David Bonaventuri, di Montefegatesi, giocatore della Nazionale italiana calcio amputati - scrivono i consiglieri Lucchesi e Gemignani -. David, che negli anni ha dimostrato una grinta e una tenacia oltre ogni aspettativa, "rischia" di essere convocato ad agosto, e anche in buona posizione, per gli Europei di calcio di settembre".



"Proponiamo che il comune chiami il nostro cittadino illustre - prosegue la nota - e gli dia un riconoscimento per l'onore che sta portando al nostro paese. Oltre a, in caso di convocazione, illuminare di azzurro un nostro monumento a settembre in concomitanza con gli Europei".