Due nuove panchine rosse a Benabbio e Vico Pancellorum

Altri articoli in Bagni di Lucca

venerdì, 4 giugno 2021, 15:04

Gli "azzurri" chiedono ai cittadini di far sentire la propria voce affinchè dalla regione arrivino certezze in merito al futuro della sanità in Valle del Serchio

venerdì, 4 giugno 2021, 14:52

Il Museo di Arte Sacra di Benabbio, una piccola frazione nel comune di Bagni di Lucca (5 km dal capoluogo), riapre le sue porte svelando ai suoi visitatori i moltissimi tesori che esso contiene

venerdì, 4 giugno 2021, 14:48

Il gruppo di opposizione chiede alla giunta e al consiglio comunale di intitolare una strada, o una piazza, alle vittime di tutte le mafie e ai magistrati Falcone, Morvillo e Borsellino

venerdì, 4 giugno 2021, 11:20

Il comune di Bagni di Lucca rende noto che sono aperti i termini per la presentazione da parte dei contribuenti di utenze non domestiche delle domande finalizzate all' ottenimento di agevolazioni sulla Tassa sui Rifiuti (TARI) a seguito dell'emergenza Covid-19 con riferimento all'anno 2021

martedì, 1 giugno 2021, 12:56

Un viaggio nel patrimonio paesaggistico, storico ed enogastronomico della Val di Lima: è questo l'intento dell'iniziativa “A passi e bocconi - cammina, scopri e degusta", proposta dalla Pro Loco di Bagni di Lucca insieme ad associazioni ed imprenditori locali

domenica, 30 maggio 2021, 15:12

Paura questo pomeriggio, intorno alle 14, in località Ponte a Coccia, nel comune di Bagni di Lucca. Un uomo, mentre praticava rafting sul fiume Lima, è caduto in acqua riportando un trauma cranico