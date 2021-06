Bagni di Lucca



Infotourist al Ponte del Diavolo: Forza Italia mette il sindaco nel mirino

mercoledì, 23 giugno 2021, 13:09

Anche il coordinamento Media Valle di Forza Italia, per bocca del coordinatore Claudio Gemignani e dei membri del direttivo Cristina Benedetti e Guido Santini e del membro del direttivo regionale Fabrizio Giovannini, interviene sulla questione del punto informazioni turistiche di Borgo a Mozzano.

"Non manca certo di supponenza ed un pizzico di arroganza - recita una nota -, la risposta del sindaco Andreuccetti al comunicato del consigliere di Orgoglio Comune, Yamila Bertieri, riguardo la chiusura del punto informazioni sito al Ponte del Diavolo. Con il solito e, consentiteci di dirlo, stantio lessico da politicante, sciorina tutte le belle e buone cose eseguite in quella zona, partendo dal restauro del Ponte per arrivare al rafting sul Serchio ed all'elenco ci permettiamo di aggiungere anche la doppia inaugurazione dell'infotourist e non escludiamo che quest'anno possa esserci anche la terza".

"Ma tutto quanto elencato dal nostro sindaco - incalza la Forza Italia - non fa che aggravare la posizione dell'amministrazione visto che, dopo aver speso denari pubblici (e molti) ed energie, lascia un luogo così caratteristico e tanto visitato, abbandonato a sé stesso. Il punto informazioni turistico infatti, nonostante la stagione turistica ormai avanzata, è lì chiuso e sbarrato come succede ogni anno in questo periodo. Perché? È il sindaco stesso a darci la risposta a tale quesito: spetta all'Unione dei Comuni fare la gara per l'affidamento della gestione. Ma anche ad un bambino sorgerebbe spontaneo chiedere il motivo che impedisce ad Andreuccetti, che in qualità di sindaco, dell'Unione ne è assessore, di sollecitare magari già a fine inverno, gli uffici dell'ex comunità montana ad attivarsi prima, in modo da avere il punto di informazione aperto già nel fine settimana di Pasqua".

"Ad oggi sono state molte le giornate di grande afflusso di visitatori presso il nostro amato Ponte - conclude la nota - ed anche gli eventi che vi si sono tenuti, come un raduno automobilistico, e quella porta dell'infotourist chiusa fa veramente arrabbiare. Quindi anziché lasciarsi andare a battutine poco ironiche mirate a discreditare chi fa notare un disservizio, sarebbe più costruttivo accelerare l’affidamento della gestione ma soprattutto farsi trovare più preparati la prossima primavera".