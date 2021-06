Bagni di Lucca



Lega in piazza per il mercato a Bagni di Lucca

venerdì, 11 giugno 2021, 08:45

Prosegue ininterrottamente l’attività tra la gente della Lega Salvini Premier Sezione Mediavalle e Garfagnana. Il commissario Luigi Pellegrinotti e i militanti saranno presenti sabato 12 giugno dalle ore 9:00 alle ore 12:00 presso la piazza J. Varraud di Bagni di Lucca al consueto mercato del sabato mattina.



Tante le iniziative portate avanti dalla sezione Mediavalle e Garfagnana come ci dice il commissario Luigi Pellegrinotti: "La Lega - afferma - ha il suo centro vitale tra la gente, stare a contatto con la gente ed ascoltare le problematiche locali per noi è la cosa più importante. Saremo a Bagni di Lucca sabato 12 con una delle tante campagne che ci vedranno protagonisti in questa estate 2021 e non solo".



"Oltre alla sottoscrizione volontaria come sostenitori della Lega già iniziata settimane fa - continua Pellegrinotti -, portiamo avanti anche temi importanti come la salvaguardia del nostro Made in Italy, le eccellenze agroalimentari, le nostre aziende del territorio e la forza lavoro sia della nostra nazione ma sopratutto del nostro territorio quale la Mediavalle e Garfagnana. Invito tutti a partecipare alla raccolta firme che stiamo portando avanti per tutelare la nostra identità, salvaguardare il nostro passato e costruire il nostro futuro".



Pellegrinotti, inoltre, continua: "Oltre a questa raccolta firme, continueremo a raccogliere le firme per la salvaguardia dei nostri plessi ospedalieri di Barga e Castelnuovo. Infatti, sarà possibile firmare anche per dare voce alla nostra sanità ribadendo che non svendiamo la nostra salute. Questo sarà lo slogan che ci accompagnerà".



"Quindi - conclude - invito tutti a partecipare e a sottoscrivere anche questa raccolta firme per la mozione presentata dalla nostra capogruppo in regione il consigliere Elisa Montemagni proprio sul tema della sanità locale".