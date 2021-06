Bagni di Lucca



Michelini contro Poste: "No alla chiusura dell'ufficio di Fornoli tre giorni a settimana"

mercoledì, 30 giugno 2021, 12:59

Il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, e l’amministrazione comunale si trovano costretti a condividere la contrarietà e preoccupazione per la decisione di Poste Italiane di chiudere tre giorni a settimana, per un totale di 24 giorni, l’ufficio postale di Fornoli.

"Il 17 giugno - esordisce l'amministrazione - il comune ha ricevuto comunicazione della decisione di rimodulare le aperture e il sindaco ha prontamente, il giorno successivo, contestato la chiusura proprio dell’ufficio di Fornoli trattandosi di quello con maggiore utenza del comune, dichiarandosi comunque disponibile a ricercare soluzioni alternative".

"Infatti - spiega - la rimodulazione dell’orario estivo degli uffici da parte di Poste Italiane è di prassi e già pervenuta anche anni pretendenti, ma le decisioni venivano concordate con l’amministrazione e mai riguardavano gli ufficio principali. La fiducia riposta nel buon senso della società è stata disattesa, non è infatti pervertita nessuna risposta al sindaco che è stato costretto a inviare una ulteriore lettera di sollecito a Poste Italiane il 24 giugno nella quale ha inoltre invocato l’intervento della prefettura di Lucca".

"Ad oggi - conclude - l’ente e il sindaco continuano a non avere notizie in merito presumendo così che dal 6 luglio l’ufficio di Fornoli verrà chiuso per tre giorni alla settimana con la conseguenza di un notevole disagio per i privati cittadini e i vari professionisti che si servono dell’ufficio in questione. Una dimostrazione questa di una totale mancanza di volontà di collaborazione con i rappresentanti del territorio e il sindaco si trova costretto a esprimere il proprio rammarico per questo silenzio di Poste Italiane su un tema tanto importante per i propri cittadini".