Bagni di Lucca



Nuovo appuntamento con “A Passi e Bocconi”

lunedì, 21 giugno 2021, 21:06

Ti piacerebbe visitare un antico borgo con ville, monumenti e palazzi signorili accompagnato da due artisti in abiti d'epoca che interpretano il Maestro Puccini e sua moglie Elvira? “Teatralcantando, Personaggi Illustri - l'Ottocento in Val di Lima” è l'evento promosso dalla Pro Loco Bagni di Lucca nell’ambito della manifestazione “A Passi & Bocconi” che ti porta a scoprire il territorio, la storia e i prodotti tipici di questa zona della Val di Lima.



Il percorso prevede l'intrattenimento cantato e recitato ispirato alla figura del Maestro Giacomo Puccini degli artisti Guendalina Tambellini (regista, sceneggiatrice e attrice) e Claudio Sassetti (tenore).



PROGRAMMA



Ecco il programma completo dell’evento che ti terrà domenica 27 giugno:



Partenza: Ore 10 Parco di Villa Fiori di Ponte a Serraglio (Bagni di Lucca).



La prima tappa del percorso è la visita al Casinò Reale, uno dei più antichi. Dopodiché, attraversando l'amabile frazione di Ponte a Serraglio, arriveremo alla seconda tappa: la Chiesa Anglicana della Villa. Concluderemo lo spettacolo dei nostri artisti dell'Accademia dei Provvidi, visitando il Teatro Accademico (si ringrazia il Comune di Bagni di Lucca per la disponibilità).



Seguirà una Degustazione di prodotti locali effettuata da negozio Bontà Toscane di Genni Andreuccetti, ristorante La Tana Del Ghiro e Azienda agrituristica Tenuta la Fratta.



Segue pranzo al sacco o presso esercente locale (non incluso).



Ripartiremo dal centro di Bagni di Lucca, fermandoci a visitare Villa Webb e l'antico stabilimento termale di Bagno alla Villa; dopo saliremo la Via dell'Amore, per la cui pulizia e manutenzione di ringrazia il gruppo Trekking Pegaso Bagni di Lucca giungendo in località Paretaio; da lì scenderemo verso le Terme di Bagni di Lucca e torneremo al Parco di Villa Fiori.



Il percorso presenta un dislivello basso e poco impegnativo, quindi è adatto a tutti anche alle famiglie con bambini, purché equipaggiate con abiti e scarpe sportive.



INFORMAZIONI PER TUTTI I PERCORSI



È OBBLIGATORIO IL TESSERAMENTO ANNUALE ASSOCIATIVO AL MOMENTO DELL'ISCRIZIONE



COSTO DEL PERCORSO:



 25 € adulto (di cui 5€ di assicurazione/tessera AICSI)

 3€ bambini sotto i 12 anni



LA PRENOTAZIONE È OBBLIGATORIA



ABBIGLIAMENTO:



Consigliamo un abbigliamento sportivo, scarpe da trekking, uno zaino, acqua, protezione solare, cappellino, occhiali da sole.



???????????? ???????????????????????????????? ????????????????



328 37 66 640 (CHIAMARE DALLE 9 ALLE 18)



turismobagnidilucca@gmail.com