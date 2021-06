Bagni di Lucca



Orrido di Botri, Michelini: "Riapertura ancora incerta, ma non dipende dal comune"

lunedì, 28 giugno 2021, 14:55

Il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, interviene in merito alla discussione riguardante la chiusura dell'Orrido di Botri, località presa d'assalto dai turisti durante l'estate e non solo.

"La Riserva Naturale dell'Orrido di Botri - esordisce - è un bene demaniale ed è di fatto gestita dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca; il sindaco, per questo motivo, non può decidere arbitrariamente sulla apertura, poiché questa decisione spetta al Reparto Biodiversità".

"Questa mattina - spiega -, a seguito di un colloquio del sindaco con il Reparto Carabinieri Biodiversità, è emerso che la data di riapertura è ancora incerta. Il Reparto ha giustificato tale ritardo precisando che a causa degli eventi atmosferici dello scorso inverno il sentiero della riserva risulta tutt'ora non percorribile in sicurezza; inoltre, le norme di protezione dell'area sono di fondamentale importanza e richiedono una attenta pianificazione e un puntuale monitoraggio di tutte le variabili ecosistemiche per garantire le attività promozionali senza danneggiare il territorio".

"Il sindaco - incalza -, volendo evitare qualsiasi polemica, comprende e concorda con la priorità di preservare e proteggere la biodiversità del luogo e le criticità del territorio a seguito degli eventi atmosferici invernali, ma ritiene che il tempo per valutare la situazione e mettere in sicurezza la riserva ci sia ampiamente stato e dunque si sarebbe potuto procedere con congruo anticipo. Diverse sono state le richieste del comune al Reparto Biodiversità per una veloce riapertura, anche a seguito di un sopralluogo avvenuto nel mese di aprile a cui erano presenti sindaco, responsabile dell'area tecnica del comune ed il Reparto Biodiversità".



"Ricordiamo inoltre - aggiunge - che il comune negli ultimi anni ha sempre fornito la massima collaborazione al Reparto Biodiversità; ha ridotto progressivamente il numero degli ingressi a tutela del sito (dai 13.000 ingressi del 2017 siamo giunti a 4.000 ingressi nel 2020), reperito ulteriori necessari caschetti di protezione, provveduto al taglio dell'erba e alla pulizia e ha messo a disposizione una autovettura per la sorveglianza dell'area".

"La chiusura di tale sito - conclude - è un danno di immagine importante per Bagni di Lucca a livello turistico ed è un altro duro colpo per l'economia della zona, per questo motivo il sindaco chiede che la Riserva venga riaperta con la massima celerità, anche con un ingresso limitato di visitatori e pur rispettando la tutela del patrimonio forestale e della sua fauna".