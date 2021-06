Bagni di Lucca



Passeggiata a Bagni di Lucca tra arte e storia

sabato, 12 giugno 2021, 09:47

Domenica 20 giugno si svolgerà la prima delle passeggiate attraverso la storia, le bellezze artistiche e architettoniche di Bagni di Lucca, organizzate dalla Fondazione Michel de Montaigne di concerto con l'assessorato alla cultura.



Alle ore 9.30 appuntamento davanti all'Arte Barsanti dove ad attendere i visitatori ci sarà il titolare Simone Fiori entusiasta di mostrare l'arte di fare le statuine del presepe in gesso e pitturate a mano, seguendo un antica tradizione artigianale.



Chi è interessato a partecipare a questa passeggiata e alle altre in programma potrà telefonare al 335 5821084 o scrivere a ctecnicoscientifico@gmail.com. "Risponderanno i ragazzi del Comitato Culturale della Fondazione, Agnese, Giulia B., Giulia P, Letizia e Pietro pronti ad accompagnarvi con entusiasmo e preparazione nei vari itinerari che potrete leggere in calce. La partecipazione è assolutamente gratuita e gestita secondo rigorosi criteri anticovid.



Lo scorso anno l'iniziativa della Fondazione ha avuto un grande successo che ci auguriamo possa ripetersi anche quest'anno. Dopo tanti mesi di forzata clausura, ritornare a passeggiare e ad ammirare le bellezze di Bagni di Lucca sarà per tutti certamente piacevole e benefico per il corpo e soprattutto per lo spirito.



Quindi vi attendiamo numerosi e vi ringraziamo fin da ora per la fiducia.





A: LE ANTICHE CASE DEL BAGNO ALLA VILLA, SOGGIORNO E LUOGO DI CURA DI PRINCIPI E POETI

punto di ritrovo: Chiesa Inglese

SABATO 26 GIUGNO h. 17.00

SABATO 31 LUGLIO h. 17.00

DOMENICA 8 AGOSTO h. 17.00



B: SULLE TRACCE DELL’OTTOCENTESCA COMUNITÀ INGLESE DI BAGNI DI LUCCA

punto di ritrovo: Cimitero Inglese (Parcheggio EuroMarchi)

DOMENICA 18 LUGLIO h. 17.00

SABATO 21 AGOSTO h. 17.00



C: PONTE A SERRAGLIO: L’OSPEDALE DEMIDOFF, IL BAGNO BERNABÒ E IL CASINO DEI GIOCHI

Punto di ritrovo: Villa Fiori

DOMENICA 4 LUGLIO h. 9.30

SABATO 7 AGOSTO h. 17.00

DOMENICA 22 AGOSTO h. 9.30



D: TESORI D’ARTE NEL PAESE DI BENABBIO

punto di ritrovo: Corte Cesare Viviani a Benabbio

DOMENICA 27 GIUGNO h. 17.00

DOMENICA 1 AGOSTO h. 17.00

SABATO 28 AGOSTO h. 17.00



E: LABORATORIO ARTIGIANALE “ARTE BARSANTI”: REALIZZAZIONE E PITTURA A MANO DI FIGURINE IN GESSO

punto di ritrovo: Laboratorio Arte Barsanti

DOMENICA 20 GIUGNO h. 9.30

DOMENICA 25 LUGLIO h. 9.30