Bagni di Lucca



"Passi e Bocconi", quattro giornate per scoprire la Val di Lima

martedì, 1 giugno 2021, 12:56

Un viaggio nel patrimonio paesaggistico, storico ed enogastronomico della Val di Lima: è questo l'intento dell'iniziativa “A passi e bocconi - cammina, scopri e degusta", proposta dalla Pro Loco di Bagni di Lucca insieme ad associazioni ed imprenditori locali.



Si tratta di quattro escursioni, previste in altrettante domeniche (6, 13, 27 giugno e 11 luglio, con partenza al mattino e rientro introno le 18) seguendo un criterio cronologico e mettendo in rete alcune delle eccellenze del territorio locale quali antiche mulattiere, monumenti storici, aziende enogastronomiche e commercianti di prodotti tipici.



Ognuna delle escursioni è accompagnata da guide esperte che illustreranno le principali bellezze del territorio. Interessante anche la degustazione di ricette e vini locali, oltre ad esperienze quali visite a musei e monumenti, intrattenimento musicale, presentazioni dimostrative di alcune attività che si possono fare in loco tipo rafting, canoa e parco avventura.



Insomma, un'esperienza totalizzante alla scoperta della Val di Lima. Le escursioni proposte hanno un basso livello di difficoltà ma alcune prevedono di affrontare salite e percorsi di montagna, per cui sono adatte a persone in buone condizioni fisiche ed equipaggiate con scarpe sportive e abbigliamento comodo.



Si parte domenica 6 giugno, dove l'escursione prenderà il via dall'agriturismo Pian di Fiume per poi percorrere il cammino di San Bartolomeo fino a San Cassiano di Controne, dove ci sarà la visita alla chiesa e al museo, quindi degustazione e infine gran finale con dimostrazione pratica di rafting sulla Lima.

Per acquistare i biglietti per partecipare alle singole escursioni è necessario fare un bonifico a questo Iban IT73R0503470093000000223971 – Pro Loco Bagni di Lucca, con dicitura” Pagamento Biglietto A Passi e Bocconi + Cognome”. Contattare il 328-3766640 o 3317384968 o email Turismobagnidilucca@gmail.com per prenotazione. Costo dei biglietti: 25 € adulti + 3 € bambini. Il biglietto è comprensivo della tessera AICS a validità annuale che può essere utilizzata anche per accedere a numerosi parchi avventura e altre attrazioni presenti in zona.