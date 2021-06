Bagni di Lucca



Progetto per la realizzazione di una sala espositiva parrocchiale a Vico Pancellorum

domenica, 13 giugno 2021, 08:39

Il contesto nel quale è inserito il progetto è quello di Vico Pancellorum, un antico borgo della Val di Lima (Lucca).

Storia, leggenda, cultura, imponenti percorsi naturalistici, arte antica e moderna, nonché importanti attività a livello internazionale di rafting nel sottostante torrente Lima e percorsi tra gli orridi del torrente Coccia, si intrecciano nello stimolo di quanti annualmente sono attratti a visitare il borgo per interesse culturale, religioso, storico, naturalistico, artistico o ludico sportivo.

Ciò che interessa e che coinvolge pienamente il progetto, è rappresentato da quello che tuttora rimane dei beni e dei preziosi della Pieve, donati nei secoli quali atti di fede, o procurati per funzioni religiose.

I beni, anzi i tesori della Pieve furono ordinati in bacheche ed armadi trasparenti dal parroco don Marcello Brunini e dal popolo con grande sforzo ed attenzione negli anni ’60 -‘70 riunì in sicurezza, con i modesti mezzi dell’epoca e concessi alla visita del popolo.

Adesso si trovano, da anni, lasciati nell’oblio, lasciati all’incuria e al degrado e all’umidità, nell’insicurezza più assoluta. Parte di essi ammassati nelle stanze della canonica insieme agli altri di minore uso, ma non per questo di minore pregio, altri in armadietti di vetro sotto un manto di polvere. Con tutto ciò sussiste fortemente il rischio che di quanto è tuttora presente ne potrebbe restare solo un pugno di polvere o marciume, per non parlare di altro sulla sicurezza.

Le finalità e gli obiettivi del progetto sono sintetizzate come segue:

mantenere in conservazione e sicurezza a Vico i beni ecclesiastici di Vico

dare merito al grande valore del patrimonio religioso identitario di Vico Pancellorum e sull’elevatissima qualità e preziosità delle opere;

garantire la fruizione pubblica con l’esposizione di parte dei beni e delle ricchezze presenti nella pieve di S. Paolo Apostolo, in una struttura adeguata con dispositivi e strumenti che possano esaltare e diffondere il valore religioso, il contesto storico ed artistico con la massima cura e tutela, sia per la sicurezza, sia per la conservazione delle opere;

perseguire appropriate funzioni relative agli obiettivi educativi, di informazione, di catechizzazione e di evangelizzazione;

vuole narrare la fede per mezzo degli oggetti esposti, offrendo la testimonianza pratica della devozione espressa nei secoli dai sacerdoti e dalla comunità di Vico Pancellorum.

offrire possibilità di comunicazione, conoscenza, ricerca e studio;

garantire il protrarre dell’iniziativa per un tempo lungo;

adoperarsi nella disponibilità di collaborazione, ricercando la possibilità di fare anche rete sul territorio;

dare alle preziosità religiose, riposte in locali angusti ed umidi, accessibiledestinazione;

mettere con urgenza in sicurezza i beni, dal degrado e da altri eventuali rischi

Il percorso che verrà intrapreso tramite il progetto: prevede lo spostamento delle testimonianze sacre, ma che resteranno sempre “in loco” e a poca distanza dal sito attuale e in luogo sacro e consacrato a disposizione e alla vista della popolazione e dei turisti.

Il progetto prevede la collocazione della Sala Espositiva Parrocchiale allestita nella chiesa – oratorio del Santissimo Crocifisso.

Accettando l’edificio nello stato nel quale si trova, nel rispetto dell’attuale, tipologia e morfologia edificatoria, senza addivenire alcuna modifica alla struttura e degli interni, fatto salvo quanto demandato nell’essenziale per la realizzazione degli impianti, i quali non saranno né impattanti, né danneggianti, nel rispetto del luogo, delle disposizioni degli organi proprietari e nell’osservazione di quanto demandato dagli organi di competenza.