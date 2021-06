Bagni di Lucca



Tesseramento e sanità, sabato il gazebo di Forza Italia

venerdì, 4 giugno 2021, 15:04

di giuseppe bini

Gli "azzurri" chiedono ai cittadini di far sentire la propria voce affinchè dalla regione arrivino certezze in merito al futuro della sanità in Valle del Serchio.



Il gazebo per la raccolta firme è previsto per sabato 5 giugno, dalle ore 9:00 alle ore 15:00 in piazza del Circolo dei Forestieri a Bagni di Lucca.



"No alle soluzioni tampone, no alle incertezze", parla chiaro la locandina in cui si annuncia la raccolta firme da indirizzare alla regione Toscana, in merito al futuro del reparto di cardiologia, agli ambulatori diagostici e alla riabilitazione cardiologica. Si rimarca quindi il diritto degli abitanti della Valle del Srchio di avere una sanità adeguata e funzionale.



Sempre nello stesso giorno e negli stessi orari sarà possibile provvedere anche al tesseramento 2021 in Forza Italia. Al gazebo saranno presenti e a disposizione dei cittadini, oltre ad iscritti e membri del partito, anche i consiglieri comunali di Bagni di Lucca, Claudio Gemignani e Laura Lucchesi.