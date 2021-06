Bagni di Lucca



‘Un Futuro’ chiede l’intitolazione di una strada alle vittime di mafia

venerdì, 4 giugno 2021, 14:48

di giuseppe bini

Il gruppo di opposizione chiede alla giunta e al consiglio comunale di intitolare una strada, o una piazza, alle vittime di tutte le mafie e ai magistrati Falcone, Morvillo e Borsellino.



Il 23 maggio e il 19 luglio del 1992 due esplosioni annientarono la vita di tre magistrati (Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo, Paolo Borsellino) e di otto giovani che li scortavano. “A 19 anni di distanza da tali tragici eventi – scrivono i consiglieri Lucchesi e Gemignani -, sembra giusto che anche il Comune ricordi Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, che nonostante le minacce di morte, i falliti attentati e la consapevolezza di poter essere bersaglio della vile mano mafiosa, non cessarono mai di battersi, con fermezza e profondo senso delle istituzioni democratiche, al servizio dello Stato e dei più alti valori civili. La vergognosa scarcerazione di questi giorni per fine penna, del pluri pregiudicato Giovanni Brusca, l'uomo della strage di Capaci e l'assassino di donne e bambini, reca onta alla loro memoria”.



“Constatato che a Bagni di Lucca – recita la mozione - non è stata ancora intestata una strada che ricordi l’alto sacrificio e l’esempio fornito da questi servitori dello Stato, né una targa che perpetui la memoria dei tre magistrati e degli agenti della scorta morti nell’esercizio del loro dovere; riteniamo di dover provvedere in tal senso, indicando una piazza o una strada da intitolare alla memoria dei tre magistrati e degli agenti della scorta. Ci appare idoneo indicare, a tale scopo, una strada o una piazza, da trovare anche insieme, per procedere a tale intitolazione, come fatto, ad esempio, con la piazza intitolata al carabiniere Salvo D'Acquisto, che ha dato anche lui la sua vita per salvare un gruppo di civili durante un rastrellamento delle truppe naziste”.



Un Futuro per Bagni di Lucca chiede quindi d'intitolare a Giovanni Falcone, Paolo Borsellino, Francesca Morvillo e agli agenti di scorta, una strada o una piazza da ricercare insieme, e di collocare nella via o piazza scelte, una targa alla memoria.