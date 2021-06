Bagni di Lucca



Valerio Ceccarelli torna alla guida della pro loco

lunedì, 28 giugno 2021, 14:51

di giuseppe bini

Un gradito ritorno alla presidenza dell'ente di promozione del territorio della cittadina termale: "Grazie a tutti per il sostegno ricevuto oggi e per quello che mi darete in futuro" le prime parole di Ceccarelli dopo l'elezione.



Ceccarelli, eletto all'unanimità durante l'assemblea del 26 giugno scorso, aveva già ricoperto l'incarico di presidente della Pro Loco di Bagni di Lucca già nel quadriennio 2013-2017. Per lui quindi si tratta di un ritorno, nel segno della continuità e dell'impegno in favore del territorio.



La Pro Loco ha il delicato ruolo di promuovere turismo e territorio, di concerto con il comune e con le altre istituzioni, rapporti che non sempre è facile tenere in maniera univoca ed equilibrata. Insieme a Ceccarelli il nuovo direttivo vede le figure di Daniel Citti, Claudio Sassetti, Patrizia Barbi, Luana Politi, Letizia Gregori.



"Al termine di una settimana e di una giornata piena di emozioni - ha dichiarato Ceccarelli - , credo sia d'obbligo innanzi tutto ringraziare chi mi ha dato fiducia nel volermi ancora alla direzione della Pro Loco poi ringraziare tutti coloro che mi hanno dedicato un pensiero, ma a tutti desidero ricordare che io non sono niente pertanto ho bisogno del supporto di tutti".



"La Pro loco non sono io - chiude il nuovo presidente -, come qualcuno diceva, ma tutti i cittadini che amano il proprio paese, per poter andare avanti ho bisogno di tutti voi, del vostro sostegno morale e finanziario: iscrivetevi alla Pro Loco, la tessera inoltre offre anche degli sconti su tutto il territorio nazionale".