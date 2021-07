A Montefegatesi a mostra di Giuseppe Zago 'Vita della Ruggine'

Altri articoli in Bagni di Lucca

sabato, 3 luglio 2021, 15:39

Il coordinatore di "Cambiamo!" per la Mediavalle del Serchio, Roberto Andreotti, dopo il via libera del responsabile della provincia di Lucca Simone Simonini, ed il coordinamento regionale toscano, rompe gli indugi e firma l'accordo preliminare per la candidatura di Claudio Gemignani a sindaco, aggiungendosi così agli altri firmatari

venerdì, 2 luglio 2021, 17:21

L'amministrazione comunale guidata dal sindaco Paolo Michelini interviene a gamba tesa sulla vicenda riguardante le terme di Bagni di Lucca a seguito degli ultimi interventi

venerdì, 2 luglio 2021, 14:56

Il bilancio di quattro anni di amministrazione targata Paolo Michelini e giunta tracciato dal gruppo di minoranza di Bagni di Lucca, Progetto Rinascimento

giovedì, 1 luglio 2021, 14:05

Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, il segretario provinciale Fdi di Lucca, Riccardo Giannoni, ed il coordinatore comunale Fdi di Bagni di Lucca, Manuele Domenici

giovedì, 1 luglio 2021, 12:21

La presidenza della Fondazione Culturale Michel de Montaigne ha ricevuto in dono dal signor Massimo Romanini, antiquario di Camaiore, un ritratto in bronzo raffigurante Ian Greenlees, il raffinato inglese che ha donato la sua ricchissima biblioteca al comune di Bagni di Lucca

giovedì, 1 luglio 2021, 09:36

In vista delle elezioni comunali 2022 a Bagni di Lucca il candidato sindaco Quinto Bernardi ha scritto una lettera aperta ai cittadini del comune, comunicando il ritorno in campo dello Scudo crociato con scritta Democrazia Cristiana Libertas