Bagni di Lucca



A Montefegatesi cena in piazza sotto le stelle

martedì, 20 luglio 2021, 12:08

A causa delle restrizioni Covid, non sarà possibile, per il paese di Montefegatesi, organizzare la tradizionale passeggiata enogastronomica, ma l'1 agosto appuntamento comunque da non perdere per una cena in piazza su prenotazione, allietata da buona musica. Già nel pomeriggio sarà possibile mangiare dei buon necci in piazza.

"Questa pandemia - spiegano gli organizzatori - ci ha dato la spinta a non mollare mai, amare ancor di più i nostri visitatori e il nostro paesello. Noi ci siamo".