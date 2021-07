Bagni di Lucca



Abbandonano rifiuti, multati in cinque

martedì, 20 luglio 2021, 10:55

Multate cinque persone per abbandono dei rifiuti a Bagni di Lucca. Lo comunica l'amministrazione comunale a seguito dei controlli effettuati dalla polizia municipale in stretta collaborazione con la società BASE srl.



"L'abbandono dei rifiuti, sia domestici che non, è purtroppo una consuetudine presente in tutti i comuni - afferma l'amministrazione -. Nonostante il servizio quotidiano di raccolta porta a porta, si continuano a vedere sacchi abbandonati ai lati delle strade o nei luoghi più defilati. Lo stesso accade anche per i materiali ingombranti nonostante il servizio gratuito di ritiro a domicilio".



"Con il ritorno della polizia municipale a Bagni di Lucca però - spiegano gli amministratori - si sono fatti più intensi il controllo e la sorveglianza riguardo i sacchi di rifiuti abbandonati. In stretta collaborazione con la Società BASE, che gestisce la raccolta su tutto il territorio comunale, numerosi infatti sono stati dall'inizio dell'anno i controlli degli agenti di sacchi recuperati e portati al centro di raccolta delle Ravacce. Tali interventi hanno permesso di individuare ben cinque persone responsabili di altrettanti abbandoni. A loro a breve arriverà una comunicazione con richiesta del pagamento di una consistente sanzione amministrativa".



"Il comportamento di queste poche persone - conclude l'amministrazione -, diversamente dalla moltitudine di quelle che si impegnano quotidianamente nella raccolta differenziata, ha come effetto quello di deturpare il territorio e fornire una immagine di degrado ambientale. Spesso infatti accade che, anche in conseguenza dell'azione di animali domestici e/o selvatici alla ricerca di cibo, i sacchi vengano rotti con la dispersione totale di tutti i rifiuti in essi contenuti. Un fenomeno quindi da condannare e reprimere, anche in considerazione di maggiori oneri a carico della cittadinanza per il recupero dei rifiuti ed il ripristino dei luoghi".