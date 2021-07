Bagni di Lucca



Al Casinò si discute delle terme. Michelini: "Presto sviluppi". Un futuro: "Bisognava lavorare d'anticipo"

giovedì, 15 luglio 2021, 08:54

Un consiglio comunale, eccezionalmente convocato nella sede del casinò di Ponte a Serraglio, incentrato unicamente su un tema, ovvero quello delle terme di Bagni di Lucca, simbolo decadente di una cittadina che, in passato, godeva di ben altra attrattiva e che oggi, complici vari fattori, fatica a rivivere i fasti di un tempo.



La storia delle 'gloriose' terme è stata ripercorsa minuziosamente nell'assise comunale di ieri sera, passo dopo passo, dal 1900 ad oggi, quasi a voler cercare il bandolo della matassa del loro inesorabile declino che ha portato oggi alla chiusura, con il destino di nove lavoratrici in bilico e un contenzioso aperto tra l'ex gestore e l'amministrazione comunale a seguito dell'ordinanza di sgombero emessa da quest'ultima per tornare in possesso dello stabilimento.



Una situazione che, nei prossimi giorni, dovrebbe però avere sviluppi come spiega il sindaco Paolo Michelini: “Il comune è in attesa di riprendere la struttura, è scaduta l’attuale concessione e, comunque, l’ex concessionario la tiene chiusa dal 1° gennaio, anche se avrebbe potuto riaprire. Come comune abbiamo proceduto alla formale richiesta di riconsegna: il titolare ha tempo 10 giorni per rispondere. Come sapete, il primo incontro è stato infruttuoso ma sono fiducioso che nei prossimi giorni la situazione si sbloccherà. Non appena riprenderemo possesso della struttura potremo avviare altre soluzioni di affidamento, dopo avere verificato le sue condizioni. Mi auguro che ci sia una soluzione di buon senso ma, come ho sottolineato nel corso del consiglio comunale, il comune è pronto a qualsiasi atto per tornare in possesso della struttura termale”.



Critiche dai banchi dell'opposizione perché la seduta, aperta al pubblico, a suo parere doveva anche prevedere interventi dei cittadani visto che il destino delle terme interessa, in prima battuta, proprio i lavoratori (e le rispettive famiglie) che sulla loro pelle pagano il clima di incertezza legato al futuro dello stabilimento.



"L'amministrazione - hanno commentato Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, consiglieri di minoranza del gruppo 'Un futuro per Bagni di Lucca' -, come un bambino capriccioso, ha puntato il dito contro le precedenti amministrazioni e l'attuale gestore, senza fare un po' il 'mea culpa' per la situazione che si è venuta a creare. Riteniamo che non sia un gran successo avere ben due bandi andati deserti, nonostante nel bando di tre anni fa ci fossero state ben cinque manifestazioni di interesse. Bisognava lavorare d'anticipo e non farsi trovare impreparati all'ennesima diserzione di questo bando. Chiediamo che la diatriba legale tra amministrazione e gestore venga risolta quanto prima, perché così non si può approdare, di fatto, ad una risoluzione e, quindi, ad una trattativa privata. Chiediamo poi se, realmente, ci sono due imprenditori pronti a trattare".