Cani assaliscono una famiglia a Cevoli: fuga e inutili richieste di soccorso

sabato, 10 luglio 2021, 21:34

di aldo grandi

Un episodio increscioso e decisamente sgradevole è accaduto nel primo pomeriggio di oggi in località Cevoli nel comune di Bagni di Lucca. Secondo alcune testimonianze da qualche giorno si sono accampati nella zona alcuni giovani 'sbandati' provenienti da un rave party tenutosi a Pisa. Ebbene, proprio in queste ultime ore sono avvenuti episodi che hanno messo paura alla gente del luogo che ha denunciato alcuni fatti tra cui, principalmente, l'aggressione patita da una famiglia che stava facendo una passeggiata con tanto di cani al seguito e al guinzaglio.

L'aggressione la racconta, al telefono, Emanuele Fontanini, il quale non si tira indietro e racconta che cosa è accaduto alla cognata e ad altri componenti la sua famiglia che, questa sera, per paura e timore di rappresaglie, si è trasferita tutta nella sua casa di Ponte a Serraglio distante alcuni chilometri dal punto in cui si sono svolti i fatti.

Ebbene, da alcuni giorni nella zona di Cevoli sono accampati giovani con tanto di automezzi al seguito e cani lasciati in giro senza alcun controllo. Dopo alcuni spiacevoli episodi tra cui un gatto trovato ucciso e sbranato e il vetro di una vettura in frantumi con tanto di furto di un portafoglio, oggi pomeriggio intorno alle 14 alcune donne che stavano passeggiando con i cani al guinzaglio sono state assalite dagli animali sciolti che se la sono presa, ferendoli, con le povere bestiole. Le donne, terrorizzate, si sono date alla fuga.

A questo punto e dopo essere stato avvisato, Emanuele Fontanini ha pensato bene di chiedere aiuto e mettersi al telefono per cercare di far andare sul posto delle pattuglie di forze dell'ordine. A quanto pare, però, senza grandi risultati. "Ho fatto diverse chiamate - spiega Fontanini - ma non ho ricevuto grande aiuto. I carabinieri mi hanno detto che avrei potuto chiamare i vigili urbani e lo stesso maresciallo di Bagni di Lucca contattato sul cellulare mi ha spiegato che avrei dovuto chiamare il 112. Cosa che ho fatto, ma mi è stato risposto che avrei dovuto contattare i vigili urbani. Allora ho chiamato la polizia stradale, ma oggi erano chiusi e mi ha risposto il centralino della questura gentilissimo invero. Ho chiamato anche il vice sindaco di Bagni di Lucca che stava tornando da Treviso e che si è reso subito disponibile anche se io sono rimasto amareggiato perché nessuno si è fatto vivo. Poi, dopo alcune ore, mi è stato riferito che sul posto sono arrivate due pattuglie dei carabinieri non so con quali risultati. Quello che è accaduto è incredibile e avrebbe potuto avere peggiori conseguenze".