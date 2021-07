Bagni di Lucca



Castagno, successo per il convegno a Bagni di Lucca

sabato, 10 luglio 2021, 09:32

Il castagno, una risorsa da recuperare e valorizzare "Dal Piano di Settore alla Legge Nazionale": questo il tema del convegno che si è tenuto sabato 3 luglio a Bagni di Lucca presso il Teatro Accademico, che ha annoverato oltre agli organizzatori il "Gruppo Parlamentare Fratelli d'Italia del Senato della Repubblica", la partecipazione dei rappresentanti degli enti istituzionali locali, delle associazioni di categoria del settore: Cia, Coldiretti e Confagricoltura, il comando provinciale dei Carabinieri sezione Forestale, ma in particolare massiccia è stata la presenza dei portatori di interesse del settore provenienti oltre che dai territori della provincia di Lucca anche da quelli delle provincie di Pistoia e Massa nonché una rappresentanza dalla regione Emilia Romagna con presidio sull'Appennino Tosco Emiliano provincia di Bologna; tutti operanti in zone che presentano omogeneità di tipologia nelle modalità di lavorazione con la netta prevalenza della manualità rispetto ad altre aree nazionali ed Europee che possono avvalersi di attrezzature meccaniche.

Che sua maestà il castagno, posto al centro dell’attenzione in questo Convegno, abbia rappresentato in passato per queste zone fonte di vita fa parte della realtà storico culturale che proviene dalla notte dei tempi; fortunatamente da diversi anni vede rinverdita l'attenzione delle popolazioni locali che con sforzi immani stanno sostenendo il recupero e la valorizzazione delle aree già vocate alla produzione di frutto sia fresco che essiccato per ottenere farina, senza tralasciare quelle che consentono l'utilizzo del legno e che attraverso l'utilizzo di alcune pratiche (innesto) possono anche essere trasformate in zone a frutto.

La gestione e l'organizzazione dei lavori è stata curata interamente dal Sen. Patrizio Giacomo La Pietra in qualità di membro della IX Commissione del Senato "Agricoltura e Produzione Agroalimentare" che ha ritenuto opportuno di aprire i lavori con un omaggio a Giovanni Pascoli con la recita della poesia "Il Castagno"; a questa prima introduzione sono seguiti i saluti istituzionali del Sindaco di Bagni di Lucca Sig. Paolo Michelini, dell'On.le Riccardo Zucconi nella qualità di membro della Commissione Attività Produttive e Turismo della Camera dei Deputati; a seguire altri interventi di organismi politici. E' stata poi la volta della associazioni di categoria Confagricoltura, Coldiretti e Cia che hanno relazionato il settore nei nostri insediamenti e le difficoltà che devono affrontare quotidianamente per seguire le produzioni accontentandosi di uno scarso reddito di sopravvivenza, ma l'attaccamento alle tradizioni ed alla salvaguardia del territorio nonostante la latitanza delle istituzioni locali, regionali e nazionali fanno superare anche questi ostacoli, contribuendo con questi sacrifici a stimolare l'interesse per una nuova e duratura resilienza. I lavori di metà giornata sono stati terminati dall’intervento del Sig. Stefano Fazzi nella sua qualità di Vice Presidente dell'Associazione Castanicoltori della Lucchesia che ha posto in evidenza le difficoltà che devono essere affrontate da chi decide di mantenere, riscoprire e comunque di perseverare (anche in assenza di infrastrutture) nel recupero e nella salvaguardia del settore della castanicoltura, finendo poi con l'enunciazione dei programmi che l'associazione Lucchese ha portato e sta portando avanti a favore degli operatori attivi nonché a beneficio di tutti coloro che manifestano interesse attraverso la proposta di corsi specifici.

Dopo la pausa pranzo sono ripresi i lavori del convegno con le relazioni del Sig. Ivo Poli Presidente Associazione Nazionale del Castagno; Dr. Fabrizio Pennachio ricercatore CREA; Dr. Alberto Maltoni Prof. Associato Università di Firenze; Dr. Alberto Manzo Coordinatore Tavolo di Filiera Castanicolo del MIPAAF.

Ivo Poli ha illustrato le varie attività svolte fornendo dati sulla castanicoltura italiana (comparandola con dati statistici di altre realtà Europee), la sua importanza come settore economico produttivo indicando anche possibili soluzioni per un suo sviluppo con un particolare riferimento alle nostre aree che risultano penalizzate per la loro collocazione.

E' stata poi la volta del Dr. Fabrizio Pennacchio che ha parlato del cinipide del castagno in Toscana, nuovi casi di aumento di infestazione locale ed il ruolo e attività dei limitatori naturali già presenti da tempo sul territorio.

A seguire è stato il Dr. Alberto Maltoni che ha intrattenuto i presenti sull'impegno della ricerca scientifica per il settore e la valorizzazione dei castagneti da frutto tradizionali con riferimenti ed esempi di applicazione di buone pratiche culturali.

Chiude il Dr. Alberto Manzo relazionando sul coordinamento che sta svolgendo il MIPAAF sul nuovo Piano di Settore per la castanicoltura, un lavoro molto complesso anche perché lo stesso deve tenere conto delle diversità delle varie aree castanicole, con la necessità di attenzionare ognuna di esse affinché possa beneficiare dei relativi provvedimenti che verranno messi a punto con la proposta di Legge 1650 che andrà ad integrare la proposta di Legge 175.

Sono poi seguiti gli interventi di vari portatori di interesse che a vario titolo hanno presenziato ai lavori del convegno portando all'attenzione del Sen. La Pietra e degli altri relatori, ma in particolare al Dr. Manzo delle difficoltà che si incontrano nel portare avanti l'attività castanicola delle nostre zone e che pertanto la nuova legislazione tenga presente di queste segnalazioni in questo contesto portate alla loro attenzione affinché il testo della nuova legge riesca ad individuare e regolamentare interventi mirati per queste aree; a tal proposito su specifica richiesta il Sen. La Pietra ha accettato di ricevere in audizione presso la IX commissione del Senato della Repubblica di cui e membro, una delegazione dell'Associazione Castanicoltori della Lucchesia per meglio illustrare e far capire le difficoltà, ma al tempo stesso le necessità presenti per operare in queste aree geografiche.

Alcuni dei presenti hanno infine fatto notare come oggi finalmente almeno una parte della politica sia ritornata al territorio; questo deve essere un elemento importante e di stimolo sia per i portatori di interesse ma anche per la politica dato che solo in questo modo si può conoscere la realtà, condividerla, con conseguente possibilità di adottare a chi di competenza i relativi provvedimenti a favore delle aree richiedenti mettendo da parte le scelte dettate solo da valutazioni statistiche.

La conclusione dei lavori da parte del Sen. La Pietra è stata breve, ma ha evidenziato tutta la sua soddisfazione per questa giornata sia per i temi affrontati ma in particolare per il dialogo aperto, leale e proficuo che si è instaurato tra la politica, i relatori ed il territorio.