Bagni di Lucca



Convegno sulla castagna, Frigo (FdI): "Importante difendere le nostre tradizioni e specificità"

lunedì, 5 luglio 2021, 10:32

Si è svolto nella giornata di sabato 3 luglio al Teatro Accademico di Bagni di Lucca l'importante convegno dedicato alla castagna, organizzato dal senatore Patrizio La Pietra, IX Commissione Senato Agricoltura e Produzione Agroalimentare, Gruppo Parlamentare FDI. Il convegno, che ha avuto un notevole successo di pubblico e ha destato un vivo interesse, ha visto partecipare nella sua prima parte figure istituzionali del territorio, sensibili alle problematiche legate al tema: il senatore La Pietra, l'onorevole Riccardo Zucconi, il sindaco di Fabbriche di Vergemoli Michele Giannini, il consigliere provinciale Riccardo Giannoni, il Colonnello del Gruppo Carabinieri Forestale di Lucca, Raffaella Pettinà e dirigenti Regionali di Confagricoltura, Coldiretti Toscana e CIA.

Nella seconda parte del Convegno, tenutasi nel pomeriggio, si sono susseguiti gli interventi tecnici di importanti relatori : il Dottor Ivo Poli, che ha parlato del Castagno in Italia e delle possibili soluzioni per lo Sviluppo del Settore, il Dottor Pennacchio che ha illustrato il problema del "Cinipide" e dei nuovi casi di forte infestazione locale , il Dottor Maltoni che ha parlato della Valorizzazione dei Castagneti da frutta tradizionali, il Dottor Manzo, che ha illustrato il Coordinamento MIPAAF dal nuovo Piano di settore alla Proposta di Legge C.1650.

Molti gli spunti di riflessione arrivati dagli interventi dei rappresentanti istituzionali e dal pubblico. Interessante la proposta del Sindaco Michele Giannini , consapevole che chi lavora sul territorio ha bisogno di strumenti facili per operare. Rivolgendosi al Senatore La Pietra e all'Onorevole Zucconi, ha proposto di portare in Parlamento , stante la Legge in discussione, la possibilità di tagliare le imposte sul trasferimento di proprietà dei piccoli appezzamenti boschivi nei territori montani più abbandonati, e che gli atti di trasferimento di proprietà possano essere fatti dai segretari comunali, ciò al fine di promuovere la compravendita dei terreni abbandonati, che spesso non vengono ceduti solo perché è molto più oneroso l'atto di compravendita che il valore del terreno stesso.

Unanimi i ringraziamenti dei relatori tecnici ai rappresentanti politici di FDI, che hanno sottolineato la necessità che la politica ritorni "sul territorio" attivamente e costruttivamente , per arrivare a riportare in aula le problematiche reali del territorio e trovare le risposte adeguate.

Annamaria Frigo (coordinamento tecnico dell'evento) sottolinea: "Sono soddisfatta e contenta per aver aiutato il Senatore La Pietra a ospitare questo importante convegno nella Mediavalle, testimonianza che FDI c'è, pronta a portare risposte concrete sul territorio e a difendere le nostre tradizioni , le nostre "specificità" contro la tendenza all'appiattimento e all'omologazione.