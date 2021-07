Diventa volontario del corpo militare della Croce Rossa Italiana

Altri articoli in Bagni di Lucca

sabato, 10 luglio 2021, 21:34

Incredibile episodio nel primo pomeriggio di oggi in località Cevoli dove numerosi giovani 'sbandati' si sono accampati con automezzi e cani sciolti. La denuncia di Emanuele Fontanini

sabato, 10 luglio 2021, 09:32

Il castagno, una risorsa da recuperare e valorizzare "Dal Piano di Settore alla Legge Nazionale": questo il tema del convegno che si è tenuto sabato 3 luglio a Bagni di Lucca presso il Teatro Accademico

venerdì, 9 luglio 2021, 16:25

E' ancora drammaticamente in bilico il futuro occupazionale di nove lavoratrici delle Terme di Bagni di Lucca, chiuse con il 30 giugno e in attesa di nuovo gestore. Ma un passo avanti è stato compiuto stamani in prefettura

mercoledì, 7 luglio 2021, 13:27

Telefonando alla sede, il cittadino ha avuto il supporto necessario per effettuare la prenotazione del vaccini anti-covid19 tramite la piattaforma regionale

lunedì, 5 luglio 2021, 10:32

Si è svolto nella giornata di sabato 3 luglio al Teatro Accademico di Bagni di Lucca l'importante convegno dedicato alla castagna, organizzato dal senatore Patrizio La Pietra

sabato, 3 luglio 2021, 20:03

La società teatrale "Ermete Zacconi" di Montefegatesi, in collaborazione con il Circolo Arci Montefegatesi, è molto felice di comunicare che dal 4 luglio fino alla fine di agosto avrà nel Teatro "Ermete Zacconi" di Montefegatesi, presso il Circolo Arci, la bella mostra di Giuseppe Zago - Vita della Ruggine