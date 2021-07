Bagni di Lucca



Donato busto di Ian Greenlees alla Fondazione Montaigne

giovedì, 1 luglio 2021, 12:21

La presidenza della Fondazione Culturale Michel de Montaigne ha ricevuto in dono dal signor Massimo Romanini, antiquario di Camaiore, un ritratto in bronzo raffigurante Ian Greenlees, il raffinato inglese che ha donato la sua ricchissima biblioteca al comune di Bagni di Lucca. Il busto, a tutto tondo, ha un'altezza di circa 30 cm e reca sul retro la firma del suo autore e una data: N F Roma 44



Il dono acquisisce particolare significato per alcuni motivi.



Non risulta nell'inventario dei beni appartenuti a Ian Greenlees, conservato nell'archivio personale custodito dalla Fondazione Montaigne.



Una ricerca condotta dalla Presidenza della Fondazione ha attribuito l'opera allo scultore Nino Franchina che nel 1944 operava a Roma dove pure si trovava Ian Greenlles che allora aveva solo 31 anni, di solo un anno più giovane di Franchina. Ambedue frequentavano la residenza romana di Via Po 27 dove erano soliti riunirsi coloro che sarebbero poi diventati gli esponenti più rappresentativi della cultura e della politica italiana del primo dopoguerra. Basti ricordare Renato Guttuso, Alberto Moravia, Elsa Morante, Gino Severini, Carlo Emilio Gadda, Alcide De Gasperi, Giovanni Sforza, Palmiro Togliatti, Ugo La Malfa, per citarne solo alcuni. Di questa cerchia di colte e raffinate intelligenze e amicizie sono testimonianza le numerose lettere conservate nell'Archivio di Greenlees, riordinato e pubblicato dalla Fondazione in due volumi nel 2015 e 2019.



L'attribuzione dell'opera a Nino Franchina è stata poi confermata dalla Dottoressa Valentina Raimondo, Storica dell'Arte che ha condotto specifici studi sullo scultore e dalla Storica dell'Arte Alessandra Franchina, peraltro nipote dell'Artista, che conserva e gestisce l' Archivio Severini-Franchina.

Nino (Antonino) Franchina nasce il 25 giugno 1912 a Palmanova nel Friuli. La sua famiglia, poco dopo, si trasferisce a Palermo dove Nino, nel 1934, si diploma in scultura all'Accademia di Belle Arti. Nello stesso anno entra a far parte del Gruppo dei Quattro insieme a Renato Guttuso, Giovanni Barbera e Lia Pasqualino Noto. Insieme lasciano la Sicilia per esporre a Milano e a Roma. Sul finire degli anni Trenta Franchina e Guttuso entrano a far parte del gruppo Corrente. Nel 1938 Franchina si traferisce a Roma dove sposa Gina figlia del futurista Gino Severini. Ripresosi da una lunga malattia, nel 1944 stabilisce il suo Studio in via Margutta dove abiterà per oltre quaranta anni.



Il suo stile, nel decennio iniziale (1938-48) della sua espressione artistica, è caratterizzato da un disegno intimista, ma anche realistico specie quando rappresenta uomini e donne straziati dal dolore della follia bellica. Dal 1948 al 1950 risiede a Parigi dove conosce e studia le opere dei maestri dell'Avanguardia e pian piano la sua ricerca artistica si avvierà verso l'astrattismo.



Nel 1950 avviene la rottura definitiva col suo passato artistico quando, trovatosi a Bolzano con l’amico Piero Siena che aveva una carrozzeria per automobili, comincia a lavorare intorno a una serie di sculture ispirate al dinamismo e all'estetica delle automobili.



Le sue mostre escono dai confini nazionali e Franchina espone a San Paolo del Brasile, negli U.S.A., a Monaco di Baviera e a Parigi.



La consacrazione all'astrattismo culmina con la vittoria nel 1957 del Concorso per la realizzazione di un monumento a Paisiello a Taranto, monumento che però non fu mai realizzato.



Col 1958 inizia la produzione di sculture monumentali che saranno collocate nelle piazze di importanti città italiane. Nino Franchina si è espresso anche nel settore del gioiello, della decorazione e della oreficeria.



Muore a Roma il 20 aprile del 1987 all'età di settantacinque anni.



Il busto in bronzo donato alla Fondazione Montaigne, opera fino ad oggi sconosciuta di Nino Franchina, sarà conservato all'interno della struttura dove è custodito il Fondo Librario Greenlees.



Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, che ha accolto di buon grado la significativa donazione, ha deliberato di presentare alla cittadinanza questo importante dono ricevuto, il giorno sabato 10 luglio p.v. alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale (ex chiesa inglese). Saranno presenti la Dott.ssa Valentina Raimondo e la Dott.ssa Alessandra Franchina, che delineeranno la figura e l'opera di Nino Franchina. Nell'occasione sarà ringraziato pubblicamente anche il donatore.



Per osservare le disposizioni anticovid i posti disponibili su prenotazione sono 45. Chi vuole prenotare telefoni al numero 0583 87619 o 335 5821080/4. E' obbligatorio l'uso della mascherina.