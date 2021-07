Elezioni 2022, la Dc ritorna in campo a Bagni di Lucca

Altri articoli in Bagni di Lucca

mercoledì, 30 giugno 2021, 21:38

Evento da non perdere al teatro Accademico a Bagni di Lucca, dove sabato 3 luglio a partire dalle ore 10:30 si svolgerà un incontro incentrato sul castagno, una “Risorsa da recuperare e valorizzare"

mercoledì, 30 giugno 2021, 12:59

Il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, e l’amministrazione comunale si trovano costretti a condividere la contrarietà e preoccupazione per la decisione di Poste Italiane di chiudere tre giorni a settimana, per un totale di 24 giorni, l’ufficio postale di Fornoli

martedì, 29 giugno 2021, 14:04

Scatta la mobilitazione Cisl per salvare i posti di lavoro di 9 lavoratrici alle Terme di Bagni di Lucca. Il baratro, per loro, si apre nel giro dei prossimi due giorni: il 30 giugno scade il termine dell'ennesima proroga al gestore Vittorio Lapolla

lunedì, 28 giugno 2021, 14:55

Il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo Michelini, interviene in merito alla discussione riguardante la chiusura dell'Orrido di Botri, località presa d'assalto dai turisti durante l'estate e non solo

lunedì, 28 giugno 2021, 14:51

Un gradito ritorno alla presidenza dell'ente di promozione del territorio della cittadina termale: "Grazie a tutti per il sostegno ricevuto oggi e per quello che mi darete in futuro" le prime parole di Ceccarelli dopo l'elezione

sabato, 26 giugno 2021, 10:53

Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, consiglieri in opposizione con il gruppo "Un futuro per Bagni di Lucca", attraverso una interpellanza chiedono chiarimenti in merito alla situazione di disagio socio assistenziale in cui si trova una loro cittadina a causa di una malattia denominata linfedema