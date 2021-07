Bagni di Lucca



Giornata di studio dantesca a Montefegatesi

sabato, 31 luglio 2021, 20:22

A Montefegatesi un omaggio a Dante, sabato 7 agosto, alle 17, in Piazza XX settembre. Ai saluti istituzionali di Paolo Michelini, sindaco del comune di Bagni di Lucca, Paola Bartoli, presidente della società Ermete Zacconi, e Ilaria Del Bianco, presidente dell’Associazione Lucchesi nel Mondo, seguiranno gli interventi di Natalia Sereni, L’Italia e Montefegatesi per Dante, e Fabrizio Nicoli, Dante: canto VI del Paradiso. Coordina: Bruno Micheletti, sirettore dell’Istituto Storico Lucchese – Sez. di Bagni di Lucca



Al termine della giornata di studio si svolgerà una cena conviviale nella Piazza di Montefegatesi.



Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:



Roberto, 349 2616250

Paola, 0583 800019