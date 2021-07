Bagni di Lucca



Opposizione assente in consiglio, salta la mozione sul garante degli anziani

giovedì, 29 luglio 2021, 08:32

di giuseppe bini

E' stato un consiglio comunale lampo quello andato in scena nella serata di ieri (28 luglio) a Bagni di Lucca: poco più di un quarto d'ora, alla sola presenza della maggioranza, per l'adempimento di alcune pratriche prettamente tecniche.



In sostanza il sindaco Michelini ha elencato una serie di variazioni al bilancio di previsione 2021-2023, specificando le varie voci inerenti i maggiori introiti e le relative maggiori spese. Un assestamento generale e la collegata verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio, votato quindi all'unanimità dalla maggioranza.



Con la mancanza dell'opposizione è stata rimandata la discussione inerente la mozione volta ad istituire la figura del garante per i diritti degli anziani, presentata dal gruppo consiliare Un Futuro per Bagni di Lucca.



In chiusura la comunicazione dell'avvenuto controllo interno sull'operato dei dirigenti, un atto in obbligo alla segreteria comunale.