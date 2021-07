Bagni di Lucca



Prenotazione vaccini alla Croce Rossa di Bagni di Lucca

mercoledì, 7 luglio 2021, 13:27

Prenotazione vaccini, ci si può fare assistere dalla Croce Rossa di Bagni di Lucca!



Telefonando alla sede, il cittadino ha avuto il supporto necessario per effettuare la prenotazione del vaccini anti-covid19 tramite la piattaforma regionale. Il servizio di supporto per le prenotazioni vaccini, è iniziato il 02/04/2021 ed va avanti tuttora dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 12.00. Ad oggi abbiamo dato aiuto a più di 1000 persone per registrazioni per soggetti estremamente fragili, prenotazioni per varie fasce d'età, assistenza telefonica per effettuare prenotazioni da casa, rapporti con numeri verdi asl e Regione Toscana e per innumerevoli problematiche degli utenti. Le prenotazioni da noi registrate sono state 794.



Il servizio, riservato ai cittadini che non hanno strumenti, competenze o possibilità di accedere autonomamente al portale di Regione Toscana, è tuttora disponibile. Il numero da contattare è quello della sede: 0583 805454