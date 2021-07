Bagni di Lucca



Progetto Rinascimento 'stronca' la giunta Michelini

venerdì, 2 luglio 2021, 14:56

Il bilancio di quattro anni di amministrazione targata Paolo Michelini e giunta tracciato dal gruppo di minoranza di Bagni di Lucca, Progetto Rinascimento.



"Con quattro anni di mandato alle spalle e alla luce di ciò che quotidianamente accade - esordisce il gruppo di minoranza -, può essere tracciato un primo parziale bilancio dell'amministrazione Michelini con assoluta obiettività: la peggiore amministrazione dal dopoguerra ad oggi".



"Le poche capacità presenti (esistono in tutti i raggruppamenti) - incalza - sono state inattivate da un clima generale di chiusura e litigi interni. Isolati da qualsiasi rapporto con altri enti per i quali siamo diventati uno zimbello, senza alcun peso politico. Questo perché la scelta è stata quella di contrastare nettamente il passato senza alcuna valutazione delle positività, chiudendo tutto quello che funzionava o portandolo al fallimento".



"Dopo la campagna elettorale in pompa magna - attacca il gruppo -, in cui annunciavano finanziamenti a profusione ed un rilancio immediato di ogni settore, possiamo dire che non hanno attratto un solo investitore privato, facendo scappare o demotivando quelli che erano presenti, in maniera così plateale da perdere il supporto anche della maggioranza dei propri elettori, per non parlare della esiguità dei contributi ottenuti. E i soldi millantati, oggi scomparsi sono mascherati sotto un tappeto di critiche al passato, come se la situazione finanziaria non fosse pubblica da anni. La chiusura delle terme, per una cittadina a cui le terme conferiscono addirittura il proprio nome e la propria storia, è l’ultimo atto di un misto di incapacità, incompetenza, meschinità, ambizioni frustrate, vigliaccheria in qualsiasi decisione che portasse un’assunzione di responsabilità, con una popolazione abbandonata a se stessa. In questa inerzia gli unici a rimetterci sono i lavoratori delle Terme, che non meritano certo questa disattenzione e menefreghismo e a cui va tutto il nostro supporto, sostegno e solidarietà".



E il gruppo si lancia in alcune considerazioni, partendo proprio dalle terme. "Il bando - spiegano i consiglieri - doveva già essere fatto e affidato a giugno 2018, almeno sei mesi prima della scadenza del precedente affidamento. Per permettere al gestore attuale, o nuovi partecipanti, di creare un progetto di investimento e promozione di almeno venti anni. Nessuno ha avuto il coraggio e la capacità di farlo. Alcuni timidi tentativi tremolanti, mentre si prorogava una gestione che, senza un futuro certo, non poteva garantire nessuna promozione e nessun investimento a lunga scadenza, mandando nell’angoscia e nel dramma tutti i dipendenti. Ricordiamo che anche nel periodo di dissesto finanziario dopo il 1989 (situazione ben peggiore dell’attuale) il comune ha avuto il coraggio e le capacità di tenere aperte le terme, cercando contestualmente e con successo di affidarle in maniera stabile".

Capitolo piscine. "Siamo alla farsa - rincara il gruppo -. Leggere grandi vanti per avere aperto (anche quest’anno in forma provvisoria) le piscine a giugno, rasenta veramente il ridicolo. Rendiamo noto a qualcuno che non sia del territorio, che le piscine aprono regolarmente tutti gli anni dal giugno 1975. In maniera stabile e costruttiva e come attività importante e qualificante del territorio. Va invece sottolineato che sono state le solite meschinerie e incapacità, che hanno portato a una chiusura della parte invernale, quando la gestione era tranquillamente compatibile con qualsiasi tipo d lavoro di ristrutturazione, salvo in particolari periodi limitati in cui si fosse reso necessario. Abbiamo così perso il pregio fondamentale dato dalla continuità di apertura delle piscine coperte, e di una squadra di giovani promesse del nuoto oggi disperse in altri comuni e sport. Da allora poi, una vergognosa apertura a singhiozzo anche estiva, inspiegabile se non per ottusità e irresponsabilità amministrative che, addirittura ha fatto aprire due anni fa le piscine estive solo il mese di agosto. In questo senso quindi è vero, forse quest’anno per la prima volta di questa amministrazione, che abbiamo le piscine aperte per i mesi estivi. Ma non è un vanto, è il minimo dovuto".

"Grande critica alla amministrazione precedente accusata - continuano i consiglieri -, in campagna elettorale, di aver avuto pochi finanziamenti. Infatti, in quel tempo erano arrivati a Bagni di Lucca circa 10 milioni di euro, a cui ne andranno aggiunti circa un milione e mezzo, quelli per la palestra di Fornoli vinta con un bando dalla passata amministrazione. L promessa vincente in campagna elettorale fu che l’attuale amministrazione ne avrebbe avuti tanti di più. Quanti, in paragone agli oltre 10 milioni ottenuti precedentemente. 20, 30, 4 milioni? Peccato che ad oggi non siano stati raggiunti neanche i 10 ottenuti in passato. E quelli avuti, spesso sprecati in gran parte in scuole/cattedrali nel deserto fatte senza alcuna valutazione e progettazione al futuro. E intanto scuole valide e funzionanti destinate alla chiusura. I soldi ottenuti, che sia chiaro ai cittadini, potranno condizionare future richieste di amministrazioni successive".

"Rapporti con enti e attenzione al territorio, oggi inesistenti - conclude -. A parte la folle non gestione dei rapporti per l’Orrido di Botri e per la salvaguardia dei castagni. Ma veder chiudere, ultima nota, a singhiozzo le poste di Fornoli, il centro più popolato di Bagni di Lucca, è l’emblema del nulla da cui siamo rappresentati. Ricordiamo, solo per chi ha la memoria corta, che con determinazione e assumendosi grandi responsabilità, in passato riaprimmo le poste di Montefegatesi, figurati cosa avremmo ottenuto oggi per Fornoli. Ancora è vivo a Montefegatesi il ricordo di membri autorevoli dell’attuale maggioranza che allora andarono a cantare il De profundis di quelle poste, sostenendo che mai nessuno le avrebbe potute riaprire, neanche provarci. Triste misurare ogni cosa con il metro della propria incompetenza".