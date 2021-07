Bagni di Lucca



Qualità dell'abitare: finanziati progetti a Bagni di Lucca

giovedì, 29 luglio 2021, 13:51

I progetti presentati dall’amministrazione Michelini per il programma PINquA (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) sono stati finanziati.

Nei giorni scorsi è stato comunicato all’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio che il progetto presentato unitamente all’Unione dei Comuni della Garfagnana, il cosidetto progetto “Abitare la valle del Serchio”, è stato finanziato dal Ministero delle infrastrutture con i fondi del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Ciò significa che i tre progetti dell’amministrazione Michelini potranno essere realizzati.

"Si tratta di un'ambiziosa visione innovativa - afferma l'amministrazione -, portata avanti dall’assessore Giambastiani e dal sindaco, di tre punti importanti di Bagni di Lucca: Piazza Jean Varraud, Villa Ada e la Chiesa del Principe. Da sempre il sindaco Michelini e la sua amministrazione mirano a riuscire a riqualificare la piazza Jean Varraud, fulcro della vita del capoluogo e il progetto realizzato, per un totale di € ‪404.500‬,00 ne prevede la riqualificazione al servizio dei cittadini e i visitatori. Lo stesso vale per i due edifici storici che ad oggi vertono in condizioni disastrose, abbandonati da troppi anni: il progetto di € ‪360.500‬,00 per Villa Ada prevede il recupero del piano terra della villa, mentre i € ‪335.000‬,00 per la Chiesa del Principe, posta a Bagno alla Villa, prevedono un intervento di restauro che permetterà di dedicare questo spazio ad attività culturali".

"L’obiettivo dello stanziamento da parte del Ministero - sottolinea l'amministrazione - è proprio migliorare la qualità della vita. Con questi interventi l’amministrazione è certa di vedere un cambiamento per tutti i cittadini di Bagni di Lucca. Rimane adesso l’attesa dei tempi tecnici per la realizzazione insieme agli altri comuni interessat"i.

Il sindaco: “I nostri progetti sono stati ideati con l’intento di dare un aspetto moderno e soprattutto funzionale di alcuni luoghi che ad oggi soffrono il passare degli anni e l’abbandono. Non mancano gli spazi o il potenziale a Bagni di Lucca, manca la politica concreta che punta ai fatti e non alle chiacchiere. Io personalmente so di ribadire troppe volte i problemi legati al bilancio, ma purtroppo questa è la realtà con cui l’amministrazione si deve confrontare. Il lavoro è quindi proteso a cogliere ogni occasione, come queste dei programmi ministeriali, di sostegno al territorio.”