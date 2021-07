Si presenta l'ultimo libro di Federico Pagliai

Altri articoli in Bagni di Lucca

giovedì, 22 luglio 2021, 16:26

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca, guidata dal sindaco Paolo Michelini, risponde al consigliere di minoranza Claudio Gemignani sull'emissione delle bollette relative alla Tari

giovedì, 22 luglio 2021, 16:22

Su GoFundMe è partita da Bagni di Lucca una raccolta fondi per fare in modo che anche i ragazzi con disabilità possano prendere parte ai campionati di rafting

martedì, 20 luglio 2021, 16:58

Si è svolto questa mattina un incontro in video-conferenza promosso dal prefetto di Lucca, tra il sindaco di Bagni di Lucca e Poste Italiane relativo alla parziale chiusura dell’ufficio postale di Fornoli per i mesi di luglio ed agosto

martedì, 20 luglio 2021, 12:08

A causa delle restrizioni Covid, non sarà possibile, per il paese di Montefegatesi, organizzare la tradizionale passeggiata enogastronomica, ma l'1 agosto appuntamento comunque da non perdere per una cena in piazza su prenotazione, allietata da buona musica

martedì, 20 luglio 2021, 10:55

Multate cinque persone per abbandono dei rifiuti a Bagni di Lucca. Lo comunica l'amministrazione comunale a seguito dei controlli effettuati dalla polizia municipale in stretta collaborazione con la società BASE srl

sabato, 17 luglio 2021, 11:21

Quinto Bernardi, coordinatore regionale Toscana della Democrazia Cristiana, interviene in vista delle elezioni comunali 2022 a Bagni di Lucca dove si candiderà nuovamente alla carica di sindaco