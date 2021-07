Bagni di Lucca



Sportello di Fornoli: è scontro tra Poste e Comune

martedì, 20 luglio 2021, 16:58

Si è svolto questa mattina un incontro in video-conferenza promosso dal prefetto di Lucca, tra il sindaco di Bagni di Lucca e Poste Italiane relativo alla parziale chiusura dell’ufficio postale di Fornoli per i mesi di luglio ed agosto.



"Il 18 giugno - si legge in una nota divulgata dall'amministrazione comunale - il sindaco riceveva da poste italiane una lettera nella quale si annunciava la chiusura dello sportello di Fornoli per 12 giorni nel mese di luglio e 12 giorni nel mese di agosto. Nella stessa mattina il sindaco inviava a Poste Italiane una pec contestando tale decisione in relazione al fatto che l’ufficio di Fornoli serve la frazione più popolosa del vomune e sullo stesso gravitano anche gli abitanti della Val Fegana e di Chifenti oltre numerose attività commerciali ed artigianali, dichiarandosi allo stesso tempo disponibile ad un confronto costruttivo. Nell’approssimarsi dell’inizio del mese di luglio e non avendo ricevuto risposta, il sindaco nuovamente inviava una pec a Poste Italiane invocando l’intervento della prefettura di Lucca stante il silenzio sulla vicenda di Poste Italiane".



Alla video-conferenza enrano presenti, oltre alla dott.ssa Trimarchi della prefettura, i funzionari di Poste Italiane ed un rappresentante del comune di Forte dei Marmi anch’esso interessato al ridimensionamento estivo.



"Il sindaco - spiega l'amministrazione - ha rimarcato le ragioni della sua contrarietà sull’operazione relativa all’ufficio di Fornoli che, sia pure limitata a due mesi, crea grave disagio e disservizio a tutta la comunità, costringendo nei giorni di chiusura gli utenti a rivolgersi ad altri uffici con forte disagio considerando anche che nei nostri territori la percentuale di popolazione anziana è rilevante. Poste Italiane non ha saputo giustificare le mancate risposte alle lettere del comune ed ha sostanzialmente confermato la decisione assunta motivandola con il fatto di aver consultato a livello nazionale le autorità di riferimento e l’Anci (associazione comuni italiani), pur dando disponibilità a potenziare nei giorni di apertura lo sportello (non si può allora aprire un giorno di più?)".



"Il sindaco ha dovuto prendere atto di questa decisione irrevocabile - conclude l'amministrazione bagnina -, ma conferma la propria contrarietà e di tutta l’amministrazione su questo disservizio che penalizza un gran parte della popolazione del comune. Un’azienda che offre servizi come Poste Italiane non solo deve dare servizi efficienti ai cittadini ma li deve garantire, non si può trincerare dietro accordi nazionali, gli accordi ed i suggerimenti si prendono in sede locale con chi ben conosce la reale situazione e non da persone che non conoscono neanche l’ubicazione dell’ufficio. Il sindaco stigmatizza questo comportamento di Poste Italiane scusandosi con gli utenti, lui per loro per i disservizi che si verranno a creare in questi due mesi. Il sindaco ringrazia S.E. il prefetto di Lucca e nel particolare la dott.ssa Trimarchi che ha moderato la videoconferenza".