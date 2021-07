Bagni di Lucca



Tari, l'amministrazione a Gemignani: "Solo strumentalizzazioni e demagogia"

giovedì, 22 luglio 2021, 16:26

L'amministrazione comunale di Bagni di Lucca, guidata dal sindaco Paolo Michelini, risponde al consigliere di minoranza Claudio Gemignani sull'emissione delle bollette relative alla Tari.



"Il consigliere - attacca l'amministrazione - ha confermato ancora una volta la sua completa mancanza di conoscenza delle più elementari norme di legge nell'applicazione delle procedure d'emissione di procedimenti amministrativi, fornendo come al solito, false informazioni tese a cavalcare l'onda di protesta per acquisire consenso".

"Il consiglio comunale di Bagni di Lucca - afferma - ha portato in approvazione due provvedimenti di aiuto ad imprese, commercianti, e cittadini per fronteggiare le problematiche derivanti dalle chiusure e le difficoltà conseguenti al Coronavirus. L'amministrazione ha stanziato ben €140.000. Nel predetto consiglio comunale era presente anche il Consigliere Gemignani che si è astenuto nella votazione del provvedimento di sostegno elaborato dall'amministrazione".

"In consiglio comunale - aggiungono gli amministratori - è stata anche affrontata la questione ARERA, ma non è stato ben compreso. Non è assolutamente vero che le nuove tariffe sono conseguenti all'ingresso del comune in Reti Ambiente, e Gemignani lo sa benissimo per ben due motivi: perché era in maggioranza quando nel 2011 l'allora consiglio comunale deliberò di entrare in Reti Ambiente, votando tra l'altro in modo favorevole, e secondo perché è un'obbligo di legge al quale si sono dovuti attenere tutti i comuni dell'Ato Costa. A tal proposito si ribadisce che il comune di Bagni di Lucca, grazie all'operazione di revisione portata avanti dall'amministrazione, ha sì conferito in Reti Ambiente la Società BaSe srl, ma questa è rimasta attiva sul territorio con i propri operatori, unica realtà nella Mediavalle del Serchio e nella piana a non subire un subentro di altra impresa".

"Dalle affermazioni fatte a tal riguardo - incalza l'amministrazione - il consigliere d'opposizione dimostra ancora una volta di essere estraneo alla vita amministrativa comunale e di non sforzarsi nemmeno di conoscere la natura dei provvedimenti che vengono portati in consiglio comunale e le loro ripercussioni sulla vita dei cittadini. Queste le buone premesse per chi aspira alla carica di sindaco. È ancora una volta evidente che le affermazioni del gruppo un Futuro Per Bagni di Lucca non sono altro che mere strumentalizzazioni politiche e interventi demagogici che dimostrano incompetenza".

"Per chiarire - conclude -, l'applicazione del metodo ARERA riguarda tutti i comuni, Bagni di Lucca è tra i primi ad adeguarsi alle nuove tariffe, a dimostrazione di competenza e precisione. Per gli utenti che riscontrano aumenti di un certo rilievo, il comune è sempre aperto, anche senza appuntamento, per avere chiarimenti in merito; in questi giorni diversi utenti sono già venuti ed hanno avuto le spiegazioni e verifiche del caso".