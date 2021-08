Bagni di Lucca



A Gombereto la presentazione dell'ultimo libro di Marco Pardini

venerdì, 13 agosto 2021, 08:35

Anche a Gombereto farà tappa il 20 agosto alle ore 21, presso la piazza dei caduti del paese, la presentazione dell'ultimo libro di Marco Pardini, naturopata, srittore, amante e studioso della natura. Il libro è intitolato "Erbario poetico".



"Un evento importante, che vede la presentazione di un'opera importante del seguitissimo Marco, che abbiamo voluto organizzare con forza nel nostro paese - dice il presidente dell'associazione paesana di Gombereto, Claudio Gemignani, che parla anche a nome e per conto del direttivo dell'associazione stessa -, anche come primo passo di un ritorno alla normalità".



La serata sarà con ingresso a offerta, che l'associazione utilizzerà per la propria sussistenza e per il mantenimento e il decoro di opere e luoghi del paese.



In occasione della serata sarà possibile comprare e farsi autografare il libro dallo stesso autore, che inizia la presentazione con una domanda: "Che cosa deve ancora succedere a questa nostra umanità perché finalmente capisca, si renda conto e corra ai ripari?".



La serata sarà moderata da Andrea Santini. Al termine l'associazione offrirà un prosecco.



L'associazione si farà carico di misurare la temperatura e prendere i nomi dei partecipanti, oltre che a richiedere l'uso della mascherina, come da normative di contenimento del Covid. In caso di maltempo l'evento si terrà presso la chiesina del paese.