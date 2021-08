Bagni di Lucca



Ancora un incendio: fiamme sopra Bagni di Lucca

sabato, 21 agosto 2021, 17:02

Incendio in una zona impervia sulle montagne sopra Bagni di Lucca. Il fuoco, dopo aver percorso un costone roccioso, è entrato in un bosco ceduo interessando il sottobosco.



Due elicotteri stanno contenendo la diffusione delle fiamme. Il luogo è raggiungibile solo a piedi dopo un’ora abbondante di camminata. Un direttore delle operazioni e operai forestali della Mediavalle stanno sopraggiungendo per intervenire.



Notizia in aggiornamento